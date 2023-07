Partidazo en Córdoba: Godoy Cruz igualó 1-1 con Talleres y continúa en la buena senda bajo la batuta de Daniel Odrá

En el cierre de la jornada sabatina, Godoy Cruz igualó 1-1 en su visita a Talleres y mantiene su crecimiento colectivo desde el arribo del Gato Oldrá. Tadeo Allende marcó el gol mendocino cuando el triunfo local parecía cosa juzgada.

#GodoyCruz fue huevo, garra y corazón.

Hay mística en estos jugadores.

Da gusto ver como juegan. — Marcelo Espina (@espinahdv) July 2, 2023

El elenco cordobés fue amo y señor en el inicio del encuentro. Gestionó mucho mejor que el Tomba la conducción del balón y, a partir de la toma de buenas decisiones, fue metiéndose en campo rival hasta cortar todo circuito de juego mendocino.

Con mucha intensidad en la presión para no dejar recibir a los hombres más claros del equipo mendocino, la “T” obligó a jugar siempre de espaldas a los mendocinos y hasta el cuarto de hora inicial fue todo del local. Esa jugada preparada, desde un córner, que derivó en el gol de Michael Santos no sorprendió a nadie. Apenas un puñado de minutos antes, el delantero no llegó a empujar un remate de Diego Ortegoza que recorrió toda el área chica.

Era tal el descontrol tombino, que casi de inmediato llegó una acción individual de Ramón Sosa, corriendo desde la mitad de la cancha, y perdiendo el mano a mano ante el Ruso Rodríguez.

A espaldas de Gonzalo Abrego y Bruno Leyes se armaba el partido que quería el local. Y sin poder meter en escena a Hernán López Muñoz, los hombres más adelantados del Expreso quedaban aislados del resto del equipo y casi sin participación.

Sin embargo, algo empezó a cambiar pasado los 25 minutos de juego. Se adelantó el conjunto del Gato Oldrá, aprovechó dos yerros defensivos de su rival y modificó visiblemente la escena. Primero fue un pase que Allende controló con cambio de dirección para eludir un rival y cederle el balón a Salomón Rodríguez, quien remató de zurda por encima del travesaño. Y de inmediato, tras un lateral que la defensa cordobesa rechazó de forma defectuosa, Lucas Arce apareció para fusilar a Guido Herrera y obligar al “1″ a enviar al córner.

Talleres y Godoy Cruz igualaron 1-1 en Córdoba. Lo abrió Michael Santos, lo empató Allende. El equipo de Gandolfi alcanzó la línea de San Lorenzo en el segundo lugar con 41 puntos, a 9 de River. pic.twitter.com/2lbRaBvKQk — VarskySports (@VarskySports) July 2, 2023

El juego cambió definitivamente pasada la media hora, cuando Allende se convirtió en el desequilibrio bodeguero. En el medio, el Gato ordenó algunos cambios posicionales que le permitieron al delantero ubicarse en una zona más a su gusto, con Fernández tirado sobre la izquierda y él sobre la derecha.

Sobre los 41′, pudo ampliar Talleres, pero falló Santos en la definición y en un córner el travesaño salvó al local tras un cabezazo de Abrego.

Talleres salió fortalecido en el complemento y Godoy Cruz ya no consiguió inquietarlo con tanta claridad. Es más, el local mereció ampliar el marcador en sucesivas oportunidades, aunque la actuación del Ruso y el palo le negaron el grito sagrado.

El Tomba pareció perder potencia en los metros finales del campo e incluso no tuvo precisión a la hora de tomar decisiones para jugar el balón. Daniel Oldrá movió el equipo para intentar devolverle el vértigo del capítulo inicial y tuvo sus réditos. Sin embargo, el empate llegó desde una sociedad a la que el Gato le saca todo su jugo: López Muñoz- Allende. El primero encaró, gambeteó y tocó al medio para que el “11″ empujara a la red y trajera tranquilidad.

Gran partido de #GodoyCruz en Córdoba. Le jugó de igual a igual a uno de los mejores equipos del torneo. No merecía venirse con las manos vacías. Fue 1-1 pero también lo podría haber ganado. 👏👏👏 — Dany López (@danylopez917) July 2, 2023

Aún cuando los cordobeses tuvieron mayores ocasiones, el empate final pareció un premio justo para un Godoy Cruz que nunca se da por vencido.

Las estadísticas de Talleres-Godoy Cruz: