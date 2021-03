Para Gabriel Gómez fue un triunfo “a lo Lepra”

Minutos después de la apoteótica victoria de Independiente Rivadavia, el departamento de prensa armó una conferencia de prensa presencial en el campo de juego del Bautista Gargantini. El entrenador Gabriel Gómez fue el primero en sentarse a dialogar con los numerosos medios presentes. “Nunca me imaginé que iba a volver a este club tan lindo y ganar de esta manera. Como digo yo, ganar a lo Lepra, como nos tocó en muchos partidos en el ciclo anterior. Discúlpenme pero para mí es muy importante porque mi viejo hoy hubiese estado muy contento con esto y se lo dedico a él”, expresó con la sensibilidad a flor de piel y a punto de quebrarse en el llanto, ya que el DT tuvo la desgracia de perder a su padre (Aralino) hace poco más de tres meses.

Luego, más tranquilo, analizó la victoria: “El equipo mostró una buena faceta en ataque y otra muy distinta en defensa, y me refiero a los once jugadores. Cuando perdimos la pelota cometimos muchos errores y quedamos muy abiertos, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo acomodamos con la entrada de (Facundo) Fabello, con los cambios que entraron muy bien y lo más importante es que pudimos superar tres adversidades en un mismo partido y pudimos llevarnos los tres puntos, que no es poca cosa”, consideró el DT nacido en Villa Ramallo hace 47 años.

Respecto del cambio de arquero (Aracena por Cebreiro) en el entretiempo, Gómez aseguró que el exSan Martín le pidió “no seguir porque estaba mal de la pierna, en una jugada sacó largo y le tiró, sino lo iba a dejar porque no soy de sacar a un arquero en el entretiempo. En este caso, como él no estaba con la confianza, entró Pity (Aracena)”.

Por último, cerró: “Cuando llegue a mi casa lo voy a disfrutar mucho, pero mañana (por hoy) veo el partido de nuevo, analizo, veo el partido de nuevo y somos conscientes de que hay que seguir trabajando”.

Volvió una tarde, no lo esperaban. Cristian Aracena volvió a ocupar el arco de Independiente Rivadavia. El ídolo había sido desafectado por el ex DT Marcelo Straccia y estuvo a punto de firmar con Huracán Las Heras. Pero cuando asumió Gabriel Gómez se quedó por pedido del DT. “Me emociona y me pone feliz volver a ponerme esta camiseta después de todo lo que pasó. Es una alegría muy especial. La llegada de Gabriel (Gómez) cambió todo”, expresó el arquero.