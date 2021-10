Para Diego Flores, la seguidilla de partidos no es excusa

Al pitazo final de Pablo Echavarría lo sucedió un silencio casi absoluto. Apenas unos tibios aplausos alcanzaron a bajar desde la popular Sur. El motivo era lógico y estaba más que claro. Al 0-0 de local ante un rival directo en la lucha por la permanencia como Central Córdoba de Santiago del Estero se le sumaba la actuación poco convincente de un Godoy Cruz que, hasta el partido frente a Tigre por las semifinales de la Copa Argentina, venía irradiando intensidad, juego asociado y contundencia en el arco de enfrente.

Después de las palabras de Martín Ojeda y Nelson Acevedo en el campo de juego, fue el entrenador Diego Flores el encargado de analizar el rendimiento de su equipo en la habitual conferencia virtual post partido.

“En la faz defensiva volvimos a tener solidez, que es algo muy importante. En el plano ofensivo nos faltó frescura física, el equipo no estuvo intenso como se suele ver. Obviamente no es excusa, no nos enfocamos en eso, pero la seguidilla de partidos es notoria”, comenzó reflexionando el Traductor.

Al ser consultado sobre la falta de agresividad ofensiva que mostró Godoy Cruz, opinó: “No sé si nos faltó agresividad, quizás nos faltó proponer más el enfrentamiento uno contra uno e insistir en ese tipo de desequilibrio ofensivo. Hubo facilidades para centrar y quizás nos falto un poquito más de efectividad en ese sentido”.

Consultado sobre las imprecisiones, expresó: “Nos faltó precisión, hubo movilidad, disposición e intención de juego. Faltó precisión en la puntada final, hubo buen trato de la pelota, hubo intención de juego y en las zonas que generalmente no daña, circulamos bien la pelota”.

En cuanto a la seguidilla de partidos que viene afrontando el equipo, tanto en la Liga Profesional como en la Copa Argentina, Flores respondió: “Creo que es un factor importante, pero no lo tenemos que nombrar como excusa porque no nos sirve de nada. Nosotros lo que tenemos que hacer rápidamente es ver de qué manera podemos recuperar la frescura e intensidad que nos convierte en un equipo peligroso”.

Sobre las virtudes de la defensa del elenco santiagueño, el entrenador comentó: ”Fue un buen planteo, se encerraron bien, estuvieron dos bloques juntos, los jugadores lucharon. Pero pongo más foco en que nosotros no supimos solucionar esos problemas más que en la virtudes que claramente tuvieron ellos”, analizó el DT.

Al ser consultado sobre la falta de generación de situaciones de gol, comentó: ”No me preocupa para nada, sí me ocupan. Tenemos que seguir creciendo, los partidos van dando señales y problemas a resolver. Hay que seguir entrenando al equipo para seguir creciendo en todos los aspectos que nos va ofreciendo juego”.

Por último, en el terreno de las comparaciones dijo que la “diferencia con el partido frente a Independiente estuvo más en nosotros que en el rival”.