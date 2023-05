Para el partido de Argentina, en San Juan se podrá ingresar con banderas y camisetas relacionadas a Malvinas

Argentina enfrentará a Nueva Zelanda por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en el Estadio Bicentenario este viernes desde las 18. Para dicho encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino en conjunto con el Gobierno de San Juan, lograron que la FIFA autorizara al público a asistir con remeras, banderas y accesorios que hagan referencia a las Malvinas.

En el último partido por el Mundial Sub 20 que se jugó en el estadio, Héctor Naveda, entrenador de fútbol y ex combatiente de Malvinas declaró que no pudo ingresar con su nieto por tener una remera que hacía referencia a las Malvinas Argentinas. Esto llevó a que Claudio Tapia y el gobernador, Sergio Uñac, le hicieran un pedido especial a la FIFA.

El Secretario de Deportes de la provincia, Jorge Chica, dialogó con Los Andes San Juan y explicó la resolución adoptada por la FIFA: “Le hicimos saber lo que significa la causa Malvinas para los argentinos y por eso todos los argentinos podrán asistir al estadio con banderas y remeras relacionadas a Malvinas”. Además, aseguró que las banderas tienen que ser de 2x1.

Por otro lado, el funcionario aseguró: “En el caso del otro día con Héctor Naveda, fue desafortunado lo que pasó y no queremos que se repita. Somos muy respetuosos con nuestros ex combatientes y héroes y además hemos demostrado el compromiso con la causa Malvinas”.

En cuanto al partido de la Albiceleste frente a Nueva Zelanda, Chica declaró: “Tenemos la aprobación de la FIFA para la ocupación de todo el estadio. Están quedando algunas entradas, por lo que tendremos 27 mil espectadores”.

Fin a la polémica en Mendoza

Luego del reclamo por parte de Cancillería de haber tapado el cartel que hacía referencia a las Islas Malvinas en el estadio mundialista Malvinas Argentinas de Mendoza, el gobierno de aquella provincia decidió retirar el anuncio que lo tapaba.

Suarez y el retiro del anuncio que tapaba el cartel de las Islas.

En su cuenta de Twitter, el gobernador mendocino, Rodolfo Suarez escribió: “Ya retiraron la cartelería que hacía mención al campeonato y tapaba el mapa de las Islas Malvinas. El error involuntario de FiFA fue subsanado. No obstante destacamos que tanto las placas del campo de juego como el ingreso al museo del Malvinas Argentinas, nunca fueron tapados”.