Para coleccionar: ¿Qué tenistas argentinos fueron Top 10 a lo largo de la historia?

Argentina siempre fue un país pujante en cuanto a talentos tenísticos se refiere. Sin embargo, más allá de tener cientos de jugadores activos y de excelente rendimiento a lo largo de los años, sólo algunos se metieron en el Monte del Olimpo de la ATP.

ESPN Tenis realizó un informe muy completo, en el cual destaca, lo mejor de lo mejor, respecto al ranking de los argentinos se refiere.

Guillermo Vilas: Número 2 en 1975

Una de las grandes paradojas de la historia fue que Guillermo Vilas nunca encabezó el ranking ATP pese a sus logros sostenidos y repetidos. Fue el mejor de la historia pero..."Número 2, número 2. En esa época estaba el ranking que nos daba, por eso había rankings en las revistas porque no había ranking. Entonces el que la publicaba era siempre World Tennis y me sorprendí la verdad porque gané el Campeonato de Maestros", le comentó a ESPN.

“Ese año yo gané la misma cantidad de torneos y de partidos que Laver cuando ganó el Grand Slam. ¡Fue un año increíble! Imagínate, en estos momentos toman los 12 mejores resultados y yo en ese año hubiese tenido 12 torneos ganados, algo que nunca se vio en la historia del tenis”, continuó.

Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de la historia. / Gentileza.

Juan Martin Del Potro: Número 3° en 2018

Desde el puesto 1045º al tercero, en cuestión de dos años. Juan Martín Del Potro forjó su historia a base de superación y llegó a la cumbre de la ATP. La victoria de Stefanos Tsitsipas por 3-6, 7-6 (11) y 6-4 ante el campeón defensor de la Rogers Cup, Alexander Zverev, en 2018 le dio la alegría al tandilense, después de no poder competir en el Masters 1000 de Toronto.

Ese mentado tercer puesto en el ranking mundial llegó luego de que el propio jugador analizase dejar el tenis luego de varias cirugías en su muñeca. Con cuatro finales esa temporada, y los títulos consecutivos en Acapulco y su primer Masters 1000 en Indian Wells, Del Potro se convirtió en el cuarto jugador argentino en llegar al Top 3. “Me emocionan con sus mensajes. D3lpo”, firmó en su Instagram.

Tenis: Juan Martín Del Potro llegó a ser número 3 del mundo. De lo mejor de los últimos tiempos del tenis argentino.

David Nalbandian: Número 3° en 2006

“Estaba haciendo el bolso para pescar. Era un viernes y el lunes nos íbamos. Yo estaba de suplente y no quería ir a China de suplente, porque el viaje es durísimo, es la única época donde puedes descansar, e ir de suplente es no descansar y tampoco poder preparar la pretemporada. Y me dijeron desde la ATP que Roddick se iba a bajar y para allá nos fuimos. Una locura”. El 24 de marzo de 2006, el Rey David llegó al podio del tenis mundial. Beneficiado por las caídas de Ivan Ljubicic y Andy Roddick, principales competidores por ese spot en aquel entonces, el cordobés accedió al lugar de privilegio luego de llegar a las semifinales del Australian Open y los octavos de final de Indian Wells así como también con el espaldarazo lógico de haberse quedado con el Masters de fin de año en Shanghai.

David Nalbandian fue número 3° del ranking en el año 2006. / Gentileza. Gentileza

Guillermo Coria: Número 3° en 2003

Coria ascendió al tercer lugar del ranking mundial al quedarse con el Masters de Montecarlo contra el alemán Rainer Schuettler. En ese entonces le arrebató el 3º al español Juan Carlos Ferrero y quedó por detrás del suizo Roger Federer y el estadounidense Andy Roddick.

Coria ascendió al tercer lugar del ranking mundial al quedarse con el Masters de Montecarlo contra el alemán Rainer Schuettler. / Gentileza. Gentileza

José Luis Clerc: Número 4° en 1981

José Luis Clerc coquetearía con el podio del escalafón mundial, pero nunca lograría superar el cuarto lugar y Argentina debería esperar 22 años para volver a tener un representante entre los tres mejores del planeta.

Sus logros en 1981 comenzaron en el mismo lugar donde se consagró por primera vez: Florencia. Tiempo después, logró su victoria más importante al consagrarse en el torneo Súper 9 de Roma en una histórica final con el paraguayo Victor Pecci y con todo el público italiano en su contra.

Luego vendrían las consagraciones en Boston, Washington y North Conway (en los dos últimos, venciendo a Guillermo Vilas). Hasta que llegó Indianápolis, un triunfo sensacional ante el checoslovaco Ivan Lendl y el número 4 del ranking. Esa fue su mejor ubicación en el ranking.

Batata Clerc, en Indianápolis llegó a un triunfo sensacional ante el checoslovaco Ivan Lendl y alcanzó número 4 del ranking. Esa fue su mejor ubicación. Gentileza. Gentileza

Gastón Gaudio: Número 5° en 2005

Las 12 temporadas que vieron a Gastón Gaudio en actividad tienen su máximo highlight en 2004 con el campeonato de Roland Garros, lógicamente. Sin embargo, la temporada que lo vio catapultar su ranking ATP fue la 2005, donde se quedó con los certámenes de Viña del Mar, Buenos Aires, Estoril, Gstaad y Kitzbuhel.

Además llegó a la final de Stuttgart, a los cuartos de final de los Masters Series de Montecarlo, Montreal y París, y a las semifinales de la Tennis Masters Cup. En su defensa del título en Roland Garros llegó hasta los octavos de final.

Gaudio le ganó a Coria la final de Roland Garros del 2004 y ascendió al quinto lugar del ránking. / Los Andes.

Guillermo Cañas: Número 8° en 2005

El comeback de Cañas fue antológico: no ganó ni un torneo en 2005, cuando tocó el techo de su ranking personal que sería el octavo puesto, pero fue una amenaza constante en todos los certámenes que disputó. Octavos de final en Barcelona y Roma, además de una Ronda de 32 de Hamburgo y, sobre todo, un Cuartos de Final de Roland Garros, fueron las claves para Willy y su excelente ubicación.

“Dentro de una cancha el cambio más grande fue creerme que yo podía estar ahí, que podía ser bueno y estar entre los mejores jugadores del mundo. Creo que eso fue un cambio que por ahí parece fácil, pero la verdad que es muy difícil: creérsela y estar entre los primeros del ranking del Tenis Mundial”, le contó a ESPN.

Guillermo Cañas llegó al puesto número 8 en el año 2005 / Gentileza. Gentileza

Alberto Mancini: Número 8º en 1989

Lo mejor de Luli Mancini a nivel escalafón de la ATP se vio el 9 de octubre de 1989, cuando su ranking marcó el octavo puesto en el mundo. Fue a propósito de sus dos consagraciones en Monte Carlo y Roma, donde superó a Boris Becker por 7-5 2-6 7-6 y 7-5, y a Andre Agassi por 6-3 4-6 2-6 7-6 y 6-1.

Lo mejor de Luli Mancini a nivel escalafón de la ATP se vio el 9 de octubre de 1989, cuando su ranking marcó el octavo puesto en el mundo. / Gentileza. Gentileza

Mariano Puerta: Número 9° en 2005

Su histórica final de Roland Garros en 2005, en la que caería frente a Rafael Nadal, le sirvió a Mariano Puerta para reubicarse en el ranking ATP y avanzar muchos casilleros en su carrera personal por ingresar en el selecto grupo del Top 10. Luego, los cuartos de final en Amersfoort y el Masters de Canadá hicieron el resto.

Mariano Puerta perdió la final de Roland Garros 2005 frenta a Rafael Nadal y ascendió al 9 lugar del ranking. / Gentileza.

Martín Jaite: Número 10° en 1990

El 09-07-1990 gracias a su buena performance en la gira de polvo de ladrillo, culminada por el campeonato de Gstaad en julio, Jaite logró su mejor ubicación en el ranking ascendiendo al décimo puesto.

Martín Jaite llegó al décimo lugar del ranking en 1990. / Gentileza. Gentileza

Juan Mónaco: Número 10° en 2012

Para cerrar con este repaso de los mejores jugadores de la historia argentinos, en cuanto a ranking se refiere, debemos ubicar a Juan Mónaco, quien gracias a una final en Stuttgart, su título en Hamburgo y el acumulado de puntos cosechado en Wimbledon, Roland Garros y el Masters de Roma, lo hicieron posible.

Mónaco llegó al 10° puesto en el ranking. / Gentileza.

Diego Schwartzman: Número 8/10° en 2020

El argentino venció a Dominic Thiem en las semifinales de Roland Garros y desde el lunes estará en el Top 10 por primera vez en su carrera. Puede quedar del 8 al 10° dependiendo de Rublev y Carreño Busta.

El argentino Diego Schwartzman llegó a las semifinales de Rolang Garros. Histórico. Michel Euler | AP

