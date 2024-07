Mal arranque para los argentinos en los Juegos Olímpicos: cómo le fue a cada uno

Este sábado comenzaron oficialmente los Juegos Olímpicos de París y desde temprano los argentinos tuvieron actividad, en diferentes disciplinas, con las ilusiones renovadas.

Los primeros en competir, cuando eran las 4 de la mañana en Argentina. fueron Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, que finalizaron 19° en la clasificación de la prueba de 10 metros rifle de aire mixto al acumular 624,8 en sus 30 disparos. Este, fue un duro revés para los tiradores, que esperaban llegar más lejos.

Fernanda Russo y Julián Gutiérrez finalizaron 19° en la clasificación de la prueba de 10 metros rifle de aire mixto.

Russo y Gutiérrez, que todavía tienen por delante sus competencias individuales, tenian grandes aspiraciones desde que entraron al polígono de Chateauroux.

En simultaneo, Pascual Di Tella (esgrima) y Agostina Hein (natación) hicieron sus debuts. El sablista porteño habia superado en la primera ronda al canadiense Francois Cauchon por 15-13 y en su segundo enfrantamiento quedó eliminado al ser vencido por el egipcio Ziad Elsissy por 15-11, en la pista azul del Grand Palais.

"Estar con los actuales récord del mundo es una locura. No lo voy viendo por la edad, sino que me propongo un objetivo y vamos avanzando".#EquipoARG 🇦🇷 #ArgentinaEnParís2024 pic.twitter.com/kPo0o6QBxS — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) July 27, 2024

La nadadora, que a su vez cuenta con la curiosidad de ser la deportista más joven de la delegación argentina con 16 años, tuvo una actuación soñada y finalizó segunda en la prueba por 400 metros, lo que le dio el puesto 18 en la clasificación general. Ahora, Agostina competirá el próximo 2 de agosto a las 6.35 am en los 800m estilo libre, la que es su especialidad.

Agostina Hein debutó en Paris 2024 este sábado.

Derrota de Los Leones y los Pumas Seven

Los Leones quieren repetir la hazaña de Río 2016 y volver a levantar el oro. No obstante, el equipo que dirige Mariano Ronconi debutó con derrota 1 a 0 enfrentando a Australia. El partido que se desarrolló en el Estadio Olímpico Yves-du-Manoir, por la primera jornada del Grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024, no fue el esperado y ahora deberán verse las caras con India, Nueva Zelanda, Irlada y Bélgica.

A los cinco minutos del último cuarto, tras un corner corto, llegó el gol de Blake Govers para concretar el triunfo australiano. Ahora, los dirigidos por Ronconi deberán medirse con India. El partido será el lunes desde las 7.45 de la Argentina. Al mediodia del días siguiente enfrentan a Nueva Zelanda y sobre el fin de semana, harán lo propio contra Irlanda (jueves a las 8:15 hs) y Bélgica (sábado desde las 12:30 horas).

Los Leones comenzaron los Juegos Olímpicos con una derrota frente a Australia.

El final de la jornada matutina marcó una nueva derrota del seleccionado de Rugby Seven, que tras caer frente a Francia en Cuartos de final, se midieron con Nueva Zelanda por el quinto puesto. El partido que se disputó en el Stade de France finalizó empatado 12 a 12 en el tiempo reglamentario.

Dura jornada para los deportistas argentinos.

Dada la situación, pasaron a gol de oro, donde los All Blacks anotaron el try para quedarse con la victoria. De esta manera, los argentinos perdieron 18 a 12. Ahora, los Pumas Seven jugarán por el séptimo puesto ante el perdedor del encuentro entre Irlanda y Estados Unidos.

El resto de la jornada de sábado para los argentinos