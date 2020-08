Pandolfino tuvo una clasificación que invita a soñar en su debut en Interlagos

El piloto mendocino Franco Pandolfino tuvo una excelente trabajo en las pruebas de clasificación en el Superbike de Brasil, donde se ubicó en el segundo lugar en la categoría Super Sports Escola a bordo de su Yamaha R6 600. Hoy, desde muy temprano, largará desde la 10º grilla junto a las máquinas Super Sports 1000 cilindradas en el Circuito Interlagos de San Pablo. La pole fue para Gerson Caleb (Kawasaki) 1′50″714, mientras que nuestro crédito cronometró 1′52″ 506.

En la ciudad paulista se desarrollará la primera fecha de la temporada 2020, que finalmente fue habilitada bajo estrictos protocolos sanitarias . El campeonato brasilero, uno de los más importantes del Cono Sur , contará con un total de 8 fechas en las cuales participará el mendocino. “Me voy a quedar en San Pablo para poder completar la mayor cantidad de carreras posibles, pero la idea es poder realizar todo el campeonato”, le contó a Más Deportes el piloto.

Franco mantuvo sus tiempos durante las clasificaciones del viernes y, en la segunda de ella fue su mejor registro. “Seguí girando con las mismas gomas que pusimos el día anterior, pero de todas maneras volví a clavar 1′54 segundos en la primera tanda. En la segunda hice 1′55, pero el desgaste de la cubiertas influyen. Estuvimos evaluando con el equipo si en la última tanda salíamos con cubiertas nuevas, pero en términos generales me he sentido cómodo y he girado muy bien”, contó Pandolfino quien finalmente bajó el tiempo en dos segundos, respecto a las pruebas de entrenamientos.

Superbike Mundial. El argentino Leandro Mercado, con Ducati Panigale, culminó undécimo en la primera competencia del fin de semana, por la cuarta fecha del campeonato que se disputó en el MotorLand de Aragón, España, y que ganó el británico Scott Redding, con Ducati Panigale. Mercado, con la Ducati Panigale del Motocorsa Racing, cumplió una muy buena actuación al ascender hasta la undécima posición, en tanto que los británicos Chaz Davis (Ducati Panigale) y Jonathan Rea (Kawasaki ZX) fueron escoltas de Redding.

Con estos resultados, Redding volvió a la cima del campeonato de pilotos con un acumulado de 157 puntos, cinco más que Rea, mientras que “Tati” Mercado sumó cinco a su cuenta personal por lo que subió una colocación para quedar 18vo en la general. La actividad en el trazado español continuará hoy, con la Carrera Superpole (programada desde las 6 de nuestro país), mientras que la segunda prueba del Superbike Mundial, se pondrá en marcha a las 9.