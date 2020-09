Pandolfino, con chances de repetir el podio

Por lo visto el clima, el entorno y las competencias de Brasil le están asentando muy bien a Franco Pandolifino (Yamaha) quien volvió a ubicarse en la segundo lugar en la clasificación en la categoría Super sports 600 escola del Superbike brasileño, donde el piloto mendocino está compitiendo y haciendo sus primeras experiencias internacionales.

La segunda fecha de este certamen se está disputando en el circuito de Goiania, en Goais, al que Pandolfino se adaptó sin problemas y dejó de manifiesto durante las prácticas. En la tarde de ayer, tras las pruebas de clasificación, finalizó en la segunda ubicación a 1.138 del poleman, el brasileño Marcelo Dos Santos Oiliveira (Kawasaki), quien registró, 1′34″526. En el tercer lugar quedó Felipe Bittencourt (Suzuki).

Pandolfino logró su mejor tiempo durante la tercera tanda de clasificación y se metió entre los punteros de la grilla para la competencia de hoy, que estará iniciando a las 15.15.

El piloto cuyano había anticipado que la de hoy sería una carrera con pocas motos en la divisional. “Pero me viene bien como para ir asentándome en estos circuitos, sumando experiencia y la mejor cantidad de posibles. No son muchos los inscriptos”, comentó ael mendocino a Más Deportes.

El motociclista de 26 años, con su Yamaha R6 600, volvió a lucirse lo que provocó mucha algarabía en el team RXP de Beto Auad, por su gran perfomance.

Durante la primera fecha, en el trazado de Interlagos, San Pablo, Pandolfino terminó en el podio, tras un excepcional segundo puesto y un debut soñado.

En cuanto al traslado y el periplo hasta Goiania y el circuito sostuvo: “Fue muy largo el viaje desde San Pablo hasta aquí, hay casi 1000 kms, pero lo hicimos con tiempo y pudimos descansar bien. La pista es muy divertida y rápida, por suerte tanto a mi como al equipo no nos costó mucho adaptarnos y logramos buenos tiempos. El jueves tuvimos entrenamientos libres y arranqué girando con un tiempo de 1′44″00. Ayer (por el viernes) también tuvimos tandas libres y hoy (por ayer) en la clasificación terminé cerrando un tiempo muy bueno. Voy a largar segundo en la grilla. Algo que no es muy bueno, es que se bajaron muchas motos 600 y voy a correr sólo con las 1000 cc, lo bueno es que me va a servir para sumar puntos en el campeonato”, expresó Franco.

La carrera Super Sports Escola estará poniéndose en marcha luego de las 15 de nuestro país y podrá verse por internet. En cuanto a las expectativas para hoy señaló: “Mañana (por hoy) y viendo el buen tiempo y ritmo que estoy teniendo, será una buena carrera, pero también difícil ya que las otras motos me superan en potencia al ser 1000 y la mía 600. Sin embargo me favorece como para ponerme más fino y me va a dar una gran experiencia. Me siento muy bien físicamente y con un buen ritmo”, concluyó Pandolfino.