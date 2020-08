Pandolfino, al Superbike de Brasil

Tras la aprobación de su protocolo de seguridad, el Campeonato Superbike de Brasil, el más importante del Cono Sur y que se correrá en el mítico circuito de Interlagos, en San Pablo, obtuvo luz verde y comenzará a disputarse el 30 de este mes. Y entre sus competidores destacará un piloto mendocino, Franco Pandolfino, quien tendrá su debut oficial, en una jornada donde se esperan más de 500 motoso en las diversas categorías.

“Estoy muy contento por la noticia, porque pensé que este año ya no iba competir por este tema de la pandemia, pero finalmente se habilitó el campeonato y allá vamos”, aseguro Pandolfino en charla con Los Andes.

El mendocino estuvo probando hace algunos días en el autódromo General San Martín, en el Este provincial, donde registró bueno tiempos: “Estuve en el Jorge Ángel Pena, donde hice 1′19′' con una Yamaha R3 y 1′10′' con la R6. Son buenos tiempos si lo comparamos con los últimos entrenamientos que habíamos tenido con el equipo en el circuito de Villicum, en San Juan, donde me sorprendí igualmente”, señaló Franco, que comenzó hace 5 temporadas con el enduro, aunque su gran objetivo desde siempre fue la pista.

“Siempre quise tener una moto de pista, pero mi viejo no quería; le daba un poco de miedo, más allá de que él ha corrido en velocidad. Finamente me compré la moto yo el año pasado y comencé a entrenar para hacer lo que hace mucho tiempo quiero; que es competir en pista”, comentó Franco.

El objetivo, la idea primordial, es ir creciendo prueba aprueba y tratar de estar siempre adelante, que no es nada fácil. Me tengo mucha confianza para este debut

Franco Pandolfino integrará el RXP TEAM de termas de Río Hondo, que dirige el piloto Beto Auad y, que está integrado por 6 volantes de distintos puntos del país. Respecto a cómo surgió la posibilidad de estar en el equipo de Auad, contó: “Fuimos hacer una pruebas a Río Hondo y me vio correr y me invitó a integrar el equipo. Este año pensaba inscribirme en el campeonato Argentino, surgió esta posibilidad, me pareció interesante teniendo en cuenta que Brasil tiene una gran competencia y me acepté” sostuvo el mendocino.

“Este fin de semana voy a realizar los últimos entrenamientos en el autódromo de San Martín, donde me he sentido muy cómodo en las últimas prácticas. Aún no sabemos cuándo vamos a viajar, porque todo depende de las autorizaciones. Espero que sea una semana antes de la competencia”, indicó.

El mendocino se tiene confianza para este nuevo desafío que iniciará en el tradicional circuito brasilero.

El certamen brasileño estará compuesto de 8 fechas: 5 de ellas tendrán lugar en San Pablo y las restantes en Goiania, Curitiva y Potenza. Justamente la segunda etapa será el 6 de setiembre en Goiana. “Me voy a quedar un tiempo en Brasil, porque hay tres carreras seguidas prácticamente. Voy aprovechar la posibilidad de correr, por eso además estuve entrenado con un preparador físico para poder llegar en buenas condiciones”, explicó Pandolfino, que tendrá su debut en la categoría escola.

Por ahora todas las pruebas de la temporada se realizaron sin la presencia de público y con numerosos protocolos y restricciones, que se están presentando a piloto y equipo, los únicos que estarán presentes en el circuito.

En cuanto a los objetivos, comentó: “La idea es ir creciendo prueba a prueba y tratar de estar siempre adelante, que no es nada fácil. Me tengo mucha confianza para el debut”.

Al igual que Moto GP y Fórmula 1, el calendario de este Superbike está sujeto a cambios sin previo aviso mínimo, hasta que todos los aspectos relacionados con su confirmación estén superados.

Los protocolos de esta competencia brasilera serán similares a los utilizados en Formula 1 y Moto GP, que van mucho más allá del uso de máscaras protectoras.

Además, se confirmó que no se utilizarán salas cerradas en las dependencias del circuito de Interlagos. Todos los participantes en cada fecha tendrán acceso a la pista solamente después de ser sometidos apruebas de Covid 19. Las prácticas comenzarán el día 28.