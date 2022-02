Palau: “La idea es buscar ser protagonistas en el TRV6″

Nicolás Palau ascenderá al Top Race V6 y será el hombre del Pfenning Competición en la categoría superior. El actual subcampeón del Series sabe que no será una temporada sencilla, pero apuesta a poder mostrarse cómo protagonista.

“Aposté de nuevo este año a la categoría. Creo que está creciendo y muy rápido. En 2022 el TRV6 va a ser uno de sus mejores temporadas y esto me motiva mucho”, comnetó Palau, quien estará al volante de la unidad que en 2021 supo utilizar Matías Cravero.

Hablando de sus metas, el mendocino no quiere conformarse con poco. “La idea es buscar ser protagonistas pero sabemos lo difícil que está el TRV6 por la calidad de pilotos que vienen corriendo. El Pfening Competición es un gran equipo y quedó demostrado el año pasado en el que pudimos pelear el campeonato en el Series y creo que no vamos a desentonar”, manifestó.

Palau debutará en el TRV6 con el Pfenning Competición

Y añadió: “Va a ser un 2022 en el que las primeras fechas voy a tener que pagar derecho de piso y aprender mucho porque no es una categoría fácil. Los autos van muy rápido y los pilotos son de gran jerarquía”.

Por último, Palau se mostró agradecido por la chance que se le presenta en su carrera deportiva. “No tengo más que palabras de agradecimiento para el TopRace por esta nueva oportunidad. Soy un piloto que nació en la categoría y ojalá que mi carrera la pueda terminar acá porque me gusta mucho y me han dado oportunidades que en otro lado me hubieran cerrado las puertas. Ojalá sea un gran año. Tengo fe ciega en que vamos a pelear adelante”, concluyó.