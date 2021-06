Pablo Ferlaza: “Está todo bastante politizado, enrarecido y sucio”

“Hace un tiempo había dos listas, una era la nuestra, pero después decidimos unirnos para empujar todos en la misma dirección”. Pablo Ferlaza, dueño de esa frase y candidato a ser presidente del Atlético Club San Martín, nos habló de la situación que se está viviendo en la institución y de los motivos por lo que se demora la Asamblea de Socios que debería ratificar a la actual conducción de Gabriel Mostaccio o bien, darle paso a una nueva dirigencia.

“Nosotros estamos solicitando que se realice un pedido de Asamblea, algo que estatutariamente se puede hacer con un diez por ciento del padrón, y tengo entendido que somos casi el 50 del mismo que pretendemos que se llame a la Asamblea. No sé los motivos por los cuales se está demorando todo, por lo pronto, es muy raro la demora, porque de Personas Jurídicas aprobaron que se hiciera de manera virtual”. Ferlaza, sorprendido por la demora, contó que en la próxima semana realizarán de manera formal dicho pedido por lo que la actual comisión directiva debería llamar a la reunión de socios. “Acá en San Martín se dicen muchas cosas, como que estarían armando una lista desde el oficialismo, pero no tengo pruebas de ello. Lo que me molesta es el cambio de discurso. Cuando hablé con Mostaccio me dijo una cosa y después salió con otra”.

-Se habla de que el sector político estaría jugando un papel importante en el club. ¿Cuál es su opinión?

-Es verdad que está todo bastante politizado, enrarecido y sucio. Como decía antes, previo al último partido por el Torneo Federal, Mostaccio anunció que iba a dejar de ser el presidente de San Martín, por lo cual fue muy criticado ya que lo dijo antes de la final con Fadep. Y desde ese entonces empezó un proceso político, con idas y vueltas, y no tenemos más novedades. Nosotros armamos un grupo de trabajo y le dijimos a la actual conducción de que tenemos la intención de estar ya que ellos supuestamente no quieren seguir, siempre sumando a Gabriel (Mostaccio) por su experiencia en todos estos años. Pero ensuciaron la cancha. Se encargaron de instalar de que yo era hombre de (Anabel Fernández) Sagasti y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Soy oficialista porque me conviene por el club y por la empresa. Y luego apareció un socio que no estaba en el padrón y que no está al día con sus cuotas, pidiendo que no se realizara la Asamblea por lo que mágicamente la DPJ suspendió ese acto.

-Se lo nota molesto y sorprendido al mismo tiempo.

-Es que no es para menos. Considero que está todo orquestado, porque desde Personas Jurídicas le dijeron a Mostaccio que la Asamblea se podía hacer de manera virtual y luego la suspendieron. El ejercicio económico cierra en febrero del año que viene por lo que Mostaccio debería quedarse hasta esa fecha, aunque lejos de hacerlo de manera estatutaria. En San Martín somos 230 socios activos y no podemos hacer una Asamblea virtual. Algo raro está pasando, porque desde que apareció la pandemia muchos clubes del país pudieron realizar su acto de renovación de autoridades y nosotros no podemos. Estamos juntando firmas de socios porque nos avala un artículo del estatuto del club, lo cual nos permitiría poder hacer esa Asamblea. Queremos que se respete la institucionalidad.

-¿La comisión directiva que preside Gabriel Mostaccio presentó los balances de su gestión?

-A ellos se les vencía el mandato en febrero del 2020, ahí Personas Jurídicas informa que no se podían hacer asambleas virtuales, pero después cambiaron de opinión por los impedimentos producto de la pandemia. Ahora van por el segundo año de mandato de manera irregular y deberían tener todo en orden supuestamente para el día de que la DPJ informe que la Asamblea se hace.

-Como hombre que viene del básquet, ¿cuál es su visión futbolística del club?

-Soy una persona que cree en la gestión deportiva. Tengo sentido de pertenencia y la idea es conformar un consejo de fútbol que nos asesore en esa disciplina. Siento que el club ha cometido muchos errores durante los últimos años, dejando de lado otras actividades que son importantes para la entidad.

-¿Qué siente que le pueden aportar a la institución a nivel dirigencial?

-Creemos que durante 15 años se cometieron errores, como poner al fútbol como principal objetivo. Ahora nosotros pretendemos hacer atravesar al club por un proceso de modernización en todas sus actividades, obviamente con el fútbol como eje del proyecto.

-Las anteriores dirigencias se enfocaron en ascender en lo futbolístico y no pudieron lograrlo. ¿Ustedes van a seguir apostando a lo mismo?

-Eso fue un grandísimo error. Nunca apostaron a las inferiores del club, que andan deambulando por diferentes lugares que se alquilan, sin tener un predio deportivo en donde puedan realizar sus entrenamientos. San Martín retrocedió en muchos aspectos, con jugadores que se van y no quieren volver, y eso es algo que debemos cambiar.

-Halando de números ¿tienen un presupuesto general o cada disciplinas tendrá ingresos y egresos diferentes?

-Las disciplinas se van a manejar de manera descentralizada, con lo que cada una puede generar mediante aportes del sector privado o con esponsores. San Martín tiene que tener un departamento de fútbol profesional y cada actividad también. El club está deteriorado en su infraestructura y también ahí queremos poner el foco de nuestra gestión.

-Desde que el básquetbol del club volvió a pisar fuerte en Mendoza, siempre se vinculó al club con la posibilidad de adquirir una plaza a nivel nacional. ¿Fueron rumores o hay algo a largo plazo?

-En su momento fue cierto. Estuve reunido con Fabián Borro (entonces presidente de la Asociación de Clubes y actual mandamás de la Confederación Argentina) y me decía que estábamos en condiciones de tener una plaza fuerte, porque habían visto la forma de trabajar y el crecimiento sostenido a base de resultados. Me ofrecieron una plaza de Liga Argentina y otra de Liga Nacional, pero sinceramente era un proyecto muy ambicioso que no podíamos afrontar porque en ese sentido estábamos muy solos como subcomisión de básquet. Veremos en el futuro si llegamos a ser conducción del club si alguna de esas plazas sigue estando disponible y lo que podemos llegar a realizar, sin hipotecar el patrimonio de la institución.

-Fabrizio Angileri, Esteban Andrada y el Monito Vargas van a colaborar con ustedes, ¿eso continúa en pie?

-Angileri está dentro del grupo de trabajo, lo mismo que la familia Vargas. Franco Negri (Newell’s) es muy hincha y está comprometido con el proyecto. Son muchos jugadores que nos están acompañando en este desafío y todos los que quieren colaborar tienen las puertas abiertas, no solamente deportistas, sino también empresas del sector privado. Con Esteban tengo una charla pendiente, pero veremos cuando la concretamos porque se está mudando a México (jugará en Rayados de Monterrey). Tato Aguilera (periodista de TyC Sports) también nos brinda su apoyo y se puede encargar de ser otra cara visible para la institución desde Buenos Aires.