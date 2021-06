Pablo Chacón y su pupilo Kevin Muñoz siguen varados en Colombia

Pablo Chacón, el campeón mundial juvenil FIB y sudamericano de peso supermosca Kevin Muñoz y el segundo entrenador Armando Andrada siguen varados en Colombia, ya que se vieron afectados por las medidas del Gobierno Nacional que permite que sólo 600 personas ingresen al país por día.

Chacón habló con Canal 9 y aseguró que están en el hotel que le dio el promotor, pero ésta persona también les aclaró que no puede seguir “bancando” la estadía.

“El domingo nos devolvieron los bolsos y nos dijeron que se había suspendido el vuelo por las restricciones que había en Argentina. Estamos con una incertidumbre muy grande. Nos reprogramaron el viaje para el jueves, pero nos dijeron que no íbamos a poder viajar. Estamos muy angustiados”, comenzó diciendo el ex campeón del mundo.

La preocupación de Chacón es saber quien se hará cargo de los gastos, ya que el promotor de la pelea dejará de poner dinero en estas horas: “El organizador del evento nos dijo que no iba a poder seguir bancando la estadía. Gracias a Dios estamos en el hotel, podemos salir muy poco. Estamos esperando para saber como seguimos”.

El ex campeón del mundo también disparó contra las diferentes organizaciones porque permiten que la Selección Argentina de fútbol viaje seguido a Brasil para disputar la Copa América, mientras que ellos, que también fueron a competir, no lo pueden hacer: “Nosotros no vinimos a pasear, vinimos a representar a Argentina, somos deportistas como la selección de fútbol que entra y sale a Brasil sin problemas ¿y por qué nosotros no, si vinimos a competir?”.

Para colmo las malas noticias acompañan a Kevin Muñoz y su equipo: cuando regresen a Mendoza deberán realizar un aislamiento de 10 díaz por disposición de Gobierno Nacional.