Pablo Chacón organizará un festival solidario a beneficio de la boxeadora Yésica Marcos

Tiene que ponerle fecha y si bien aún no está confirmado, donde ni cuándo sería pero por lo visto ya está encaminado un festival boxístico a beneficio de Yésica Marcos, la ex doble campeona mundial supergallo de la Asociación y Organización Mundial de boxeo.

Evento que estaría programando y organizando, el ex campeón mundial pluma y medallista olímpico, Pablo Chacón, quien buscará unir todas las partes, políticas, deportivas y empresarial para poder concretar una velada boxística para recaudar fondos y ayudar al popular “Bombón Asesino” Marcos, que está atravesando días difíciles.

“Por ahora, son ideas, sí quiero hacer algo. Estuve hablando con Pepe Balbi (ex campeón mundial) si podemos hacer algo a beneficio o algo y con algún otro. Me llamó una señora y le quería donar unos materiales y le pasé el teléfono de Yésica. Sí, quiero hacer algo un evento a beneficio de Yésica para conseguir fondos o materiales, para que ella se pueda hacer un salón y un baño y que pueda vivir dignamente”, afirmó Pablo Chacón a Los Andes.

“Hablé con Pablo hace algunos días, ya que él me llamó y me preguntó como estaba charlamos un rato, pero no sabía que iba a organizar un festival en mi beneficio. Es un gran gesto de parte de Pablo”, señaló la ex campeona mundial.

A propósito de la nota de @nacho_delarosa y las fotos de @fotoiblanco, y la actualidad de Yésica Marcos, la boxeadora que supo ser el diamante del boxeo mendocino, abro este hilo para contar un poco su historiahttps://t.co/50K7fCtzsZ — Juan Ignacio Blanco (@JuaniBlanco87) November 17, 2021

Yesica, se construyó una vivienda de naylon, palos y chapas en un terreno cedido por uno de sus hermanos, ya estaba viviendo con la casa de una parienta en una habitación, pero tuvo que dejar el lugar el cual compartía con sus amores: “Seis perritos caniches, que son sus mascotas”.

Yésica desde hace muchos años tiene mascotas, perros caniches y ha llegado a tener 12 cuando vivía hasta hace un año y medio en San Luis, desde donde tuvo que volverse a nuestra provincia por la pandemia.

Quienes quieran ayudar a Yésica Marcos para que pueda construir su casa de material, pueden comunicarse al celular de la boxeadora (2664668589) y al de su amiga Laura (2634668916). Entre los materiales que necesita se destacan ladrillos, hierro, arena, ripio y cemento. https://t.co/C35zMscOPj — Nacho of the Rose 💚🔟🇦🇷 (@nacho_delarosa) November 16, 2021

Volvió a su San Martín natal después de 6 años, ya a fines de 2015, Yésica se instaló en Santiago de Chile junto a Carolina “Crespita” Rodríguez, ex-campeona mundial supergallo de la Federación Internacional (FIB). En Chile junto a Crespita comenzó a trabajar en un par de gimnasios donde estuvo dando clases y entrenaba para realizar algunos compromisos.

En 2019 volvió al país, pero la provincia de San Luis en la casa de una de sus hermanas, donde estuvo hasta el 2020 y regresó finalmente a San Martín y comenzó a entrenar en Junín con Fabián Sosa. Luego desistió de la idea de pelear y volvió a Municipio de San Martín le dieron trabajo y entrena boxeadoras en el polideportivo San Pedro, pero el sueldo con el que tiene no le alcanza (son 13 mil pesos) para vivir dignamente ni mucho menos para poder construirse su vivienda.

Hay que destacar que Yésica Marcos tuvo su vivienda, llaves que recibió de manos de quien fue intendente de San Martín, Jorge Giménez en 2012.

Yésica Marcos fue campeona mundial supergallo desde abril de 2010 hasta octubre de 2014, cuando retuvo su corona frente a la mejicana Estrella Valverde. Fajas que defendió en 9 oportunidades.