Ozuna será el responsable de la canción oficial del Mundial de la FIFA en Qatar 2022

El rapero puertorriqueño Ozuna y el congoleño Gims interpretarán una de las canciones oficiales del Mundial de fútbol de Catar-2022, titulada ‘Arhbo’, cuyo videoclip fue desvelado este sábado en Youtube por la FIFA.

Un primer himno oficial, ‘Hayya Hayya’ (Better Together), interpretado por el cantante estadounidense de ‘rhythm and blues’ Trinidad Cardona, por el nigeriano-estadounidense Davido, y la catarí Aisha, había sido difundido en abril.

El Mundial catarí, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, será el primero en disputarse en un país árabe.

Un poco de historia con los artistas latinos

Recordemos que Shakira, Ricky Martin, Pitbull, entre otros cantantes han prestado su voz y carisma para interpretar los más impactantes temas de las Copas del Mundo.

El himno más conocido del un Mundial sigue siendo el “Waka Waka”(This Time for Africa)’ por Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground, música oficial del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

En 2014 JLO, Pitbull y Claudia Leitte se unieron para la canción “We Are One (Ole Ola)” en Río de Janeiro.

“La Copa de la Vida” es el tema más emblemático de este tipo de evento, siendo el tema con el que Ricky Martin pasó a la historia de los mundiales de fútbol en 1998 y empujó a mil su carrera musical internacional.

Mientras que Jason Derulo y Maluma fueron los encargados de interpretar el tema oficial del Mundial de Rusia 2018, con “Colors”.