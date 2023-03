Otro golpe en la Copa Argentina: Chaco For Ever eliminó a Sarmiento por penales

La Copa Argentina suele entregar sorpresas y en esta edición no es excepción, ya que Chaco For Ever, que juega en la Primera Nacional, eliminó a Sarmiento de Junín en definición por penales, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, en el estadio de Colón de Santa Fe y así clasificó a los 16avos de final.

El conjunto de la Liga Profesional comenzó dominando el partido, pero de a poco los chaqueños equilibraron el dominio del partido hasta hacerlo más parejo.

Si bien Sarmiento tuvo situaciones para convertir, Chaco For Ever fue quien estuvo más cerca de ganarlo, pero al mala puntería mandó el partido a la definición por penales.

Comenzó pateando Sarmiento, con un remate fuerte bien pegado al palo de “Licha” López, luego el Albinegro igualó la serie. Así se dieron los primeros cinco penales. Finalmente, Silva le tapó el disparo a Lucas Melano y Chaco For Ever convirtió para eliminar al conjunto de Junín y clasificarse a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Ahora Chaco For Ever enfrentará en los 16avos de final al ganador del cruce entre Rosario Central y Central Norte de Salta, que milita en el Torneo Federal A.