Otro entrenador sin experiencia para el laboratorio de la Bodega

“Al equipo lo venimos siguiendo desde hace tiempo, tenemos un buen diagnóstico del club, hay que consolidarlo, a partir de ahí construir progresivamente en lo que nosotros creemos, desde ese punto desarrollaremos nuestra idea, el paso inicial surgirá de ese diagnostico”. Las primeras palabras de Diego Flores, flamante DT de Godoy_Cruz, coincide en casi todas esas palabras con otros procesos que arrancaron en la Bodega siendo “desconocidos” y que luego tuvieron que emigrar por falta de resultados. Sí, como en los últimos tiempos viene sucediendo con el mercado de pases de jugadores, también en el Tomba apuestan a técnicos sin experiencia para afrontar desafíos importantes y donde mucho de esos detés, llegan para hacer su primera arma en la elite de nuestro país.

La lista de técnicos que dirigieron a Godoy Cruz en Primera División es extensa y Flores será en DT N°31 desde que el club milita en la máxima categoría de AFA (ver aparte). Y la curiosidad se desprende de que 13 de ellos hicieron su estreno absoluto en la A: Daniel Oldrá, Diego Cocca, Omar Asad, Jorge Da Silva, Martín Palermo, Jorge Almirón, Carlos Mayor, Gabriel Heinze, Mauricio Larriera, Diego Dabove, Marcelo Gómez, Javier Patalano y ahora Diego Flores. ¿Cómo les fue en sus estrenos?:

Todo arrancó con Juan Manuel Llop, quien fue el DT que ascendió al club en la temporada 2005/06. En su bautismo de fuego con el Tomba en la A, el ex Newell’s cayó (1-0) ante Argentinos en La Paternal. Tras una campaña floja, con descenso incluido en la Promoción con Huracán, el que tomó las riendas del equipo en la otra B Nacional, fue nada menos que el ídolo del Tomba: “Gato” Oldrá, quien logró vencer en su debut a Banfield por 2 a 1 el Sur bonaerense. El actual manager tuvo varios interinatos (incluso en otra oportunidad volvió a ser ratificado como DT), pero se cuenta solamente su debut triunfal ante el Taladro. Luego llegó Diego Cocca, quien en su primera vez en el banco rescató un empate (1-1) ante Independiente en Avellaneda. Tras su alejamiento, Enzo Trossero tomó el mando tras un breve interinato de Oldrá. Pero el ex jugador y DT del Rojo cayó ante Tigre por 2 a 0. El ciclo de Trossero fue el más corto de todos.

Al año siguiente, en 2010, asumió Omar Asad. Y el Turco lo hizo con el pie derecho: victoria 1-0 ante Gimnasia LP en el Malvinas. Sin dudas que el debut más recordado por el resultado y el rival fue el de Jorge Da Silva, quien se estrenó nada menos que con una goleada (4-1) ante Boca en la mítica Bombonera, en una tarde inolvidable para el fútbol mendocino. Después llegaría Nery Pumpido, un DT que había ganado la Copa Libertadores con Olimpia de Paraguay en 2002, se presentó en sociedad con un empate (1-1) ante Vélez en Liniers. Fue otro ciclo que luego duraría poco. Hasta que los dirigentes buscaron de nuevo a Asad y el Turco se reestrenó como DT del Tomba con un 0-0 ante Independiente en el Malvinas. Su sustituto fue otro excentrodelantero que comenzaba a hacer sus primeras armas como técnico: Martín Palermo. El debut del Titán fue en Mendoza con un 0-0 ante Quilmes. Posteriormente, Jorge Almirón fue el elegido tras la conflictiva partida del histórico goleador de Boca. El “Negro”, que tomó un equipo en descenso directo y luego lo salvó en la última fecha, empezó el Torneo Final 2014 con una dolorosa derrota (1-2) ante un rival directo como Argentinos Juniors.

Carlos Alberto Mayor, otro tapado, llegó para sustituir a Almirón. En su debut, el equipo se vio las caras ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina y remontar un 0-3 ante Defensa y Justicia. Fue 3-3, aunque los penales le dieron la espalda al Tomba, que cayó por 4-2 y fue eliminado de la competencia por el Halcón. Tras otro ciclo obligado de Oldrá, quien asumió el cargo fue Gabriel Heinze. El “Gringo”, que durante los primeros partidos no pudo ingresar a la cancha porque no era DT recibido, inició su breve proceso con una goleada (3-0) ante el débil Crucero del Norte.

Sebastián Méndez tomó la posta. Y al igual que Almirón, empezó con una derrota (0-1) ante Rosario Central en Arroyito. El equipo del Gallego luego se levantó y peleó hasta el final por el título del Transición 2016. Tras ello, el cuestionado Lucas Bernardi asumió la conducción en 2017. Su estreno fue con 1-1 vs. Atlético Mineiro de Brasil, en el regreso del Tomba a la Copa Libertadores. Pero el rosarino no logró terminar lo que comenzó, fue despedido y lo reemplazó Mauricio Larriera, que debutó en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Libertadores con Mineiro, en la derrota 2-1. Luego del alejamiento del uruguayo, otro inexperto: Diego Dabove, el “inexperto” de mejor cosecha en la Bodega. Después, Marcelo Gómez, quien debutó con derrota (2-0) vs. Lanús. Tras el “Negro”, otra Vez Bernardi, y luego Javier Patalano: victoria (2-1) ante Estudiantes de La Plata en el Malvinas, pero por falta de resultados, otro interinato de Oldrá, hasta que asumió Mario_Sciacqua: caída 0-1 con_River; Diego Martínez con traspiés 2-1 con Rosario Central, otra vez el Gallego Méndez en su segundo ciclo con un revés 3-2 con Vélez y ahora Diego Flores.

Diego Dabove, el mejor técnico del “banco” de pruebas

Con Dabove, el Tomba fue subcampeón de Boca y llegó a otra clasificación de Copa Libertadores.

Tras el alejamiento del uruguayo Mauricio Larriera, en diciembre de 2017, otro inexperto como director técnico: Diego Dabove fue el elegido por la dirigencia que encabeza José Mansur. Con él, GodoyCruz no solamente comenzó con el pie derecho (triunfo 1-0 ante Chacarita) sino que protagonizó un 2018 de ensueño con un subcampeonato de la Superliga 2017/18 y la clasificación a la Copa Libertadores de América 2019.

QUINCE AÑOS Y 31 ENTRENADORES

La goleada 3-0 contra Vélez aceleró la salida del “Gallego” Méndez y de inmediato, la dirigencia fiel a su política, sorprendió y contrató a un técnico desconocido en nuestro país: Diego Flores, quien como antecedente más conocido tiene haber sido ayudante de Marcelo Bielsa en sus experiencias en el Olympique Marsella (2014/15), Lille (2017) y Leeds United (2018/2021). Con el arribo del cordobés, Godoy Cruz tendrá su técnico 31 desde que milita en el fútbol de elite de AFA, un número demasiado alto si luego se analiza en frío la falta de resultados deportivos.

El Gato Oldrá tuvo siete interinatos en Primera Disivisón, como DT del primer equipo del Tomba.

El que más se repitió. Daniel Oldrá es el bombero al que siempre llaman cuando los resultados no acompañan y tanto es su amor por Godoy_Cruz, que generalmente siempre da un respuesta positiva cuando le plantean asumir como interino. Lo hizo en siete oportunidades en la última década. El último, luego del alejamiento de Diego martínez, cuando el club debía afrontar su partido de primera ronda de Copa Argentina, ante Juan José de Urquiza. La victoria 3-1 renovó esperanzas de un plantel que venía golpeado, aunque el propio “Gato” había anunciado que dejaría el cargo y la dirigencia convocó nuevamemente a Sebastián Méndez. En total, los números del emblema de Godoy_Cruz Antonio Tomba en el banco de suplentes, no son de los mejores. En Primera División, Oldrá estuvo al frente del primer equipo en 53 partidos de la máxima categoría, obteniendo 15 victorias, 11 empates y 27 derrotas.

LOS DT DEL TOMBA EN PRIMERA

Nombre Año

Juan Manuel Llop 2006

Daniel Oldrá 2007-2008

Diego Cocca 2008-2009

Daniel Oldrá 2009

Enzo Trossero 2009

Omar Asad 2010

Jorge Da Silva 2011

Nery Pumpido 2012

Daniel Oldrá 2012

Omar Asad 2012

Daniel Oldrá 2012

Martín Palermo 2012-2013

Jorge Almirón 2014

Daniel Oldrá 2014

Carlos Alberto Mayor 2014

Daniel Oldrá 2014 - 2015

Gabriel Heinze 2015

Daniel Oldrá 2015

Sebastián Méndez 2016

Lucas Bernardi 2016-2017

Mauricio Larriera 2017

Diego Dabove 2018

Marcelo Gómez 2019

Lucas Bernardi 2019

Javier Patalano 2019

Daniel Oldrá 2019

Mario Sciacqua 2020

Diego Martínez 2020

Daniel Oldrá 2020-2021

Sebastián Méndez 2021

Diego Flores 2021