Otra vuelta rutilante que duró poco: Marcos Rojo se despidió de Estudiantes

Marcos Rojo fue uno de los regresos más importantes que tuvo el fútbol argentino para la temporada pasada, pero la pandemia de coronavirus obligó que el jugador del Manchester United no pueda jugar todo lo que tenía pensado.

Rojo pidió permiso al equipo inglés para comenzar a entrenarse con el Pincha, pero desde Inglaterra llegó el comunicado que deberá viajar a Europa y sumarse al equipo que está disputando la etapa final de la Europa League.

La idea de Rojo era permanecer en Argentina hasta fin de año, ya que en pocos días será padre, pero la dirigencia del Manchester rechazó ese pedido y el defensor tendrá que dejar La Plata.

La despedida fue a través de una carta que se publicó en su cuenta de Instagram: ”Cuando supe que volvía a Estudiantes hace unos meses atrás, dije que no importaba cuanto durara este regreso y que solo quería disfrutar de la felicidad que me generaba estar de nuevo en casa. Les juro, fui feliz. Por volver a ver los ojos de mi vieja llenos de lágrimas antes de entrar a jugar. Por pisar el césped de “UNO”. Por sentir el apoyo de las glorias de mi club. Por recibir enormes gestos de cariño y aliento de toda la familia pincharrata... Por vestir una vez más los colores de mi vida”, escribió el defensor.

“Sé que no alcanzó. Se que quizás estaré en deuda por no poder devolver tanto amor e incondicionalidad. Me toca despedirme, y me voy con el sueño atragantado, con un sabor agridulce, y masticando la bronca de saber que al esfuerzo y las ganas de volver les faltó el fútbol”, finalizó Rojo.