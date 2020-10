Otra mendocina en el fútbol de Primera: Rocío Montenegro jugará en River Plate

La Primera de AFA sigue nutriéndose de valiosas jugadoras de nuestra Liga Mendocina. Porque Rocío Montenegro, de Las Pumas, vestirá la casaca de River Plate, de cara al campeonato que comenzará a fines de noviembre.

Como lo hizo en 2007 Gimena Blanco, la volante por izquierda se sumará al elenco que conduce Daniel Reyes con el fin de reforzar a las Millonarias y pelear en el próximo torneo los puestos de privilegio, junto a Boca, la UAI Urquiza y San Lorenzo.

La jugadora de 23 años está a punto de cumplir uno de sus sueños y espera, en un futuro, con integrar la Selección Argentina mayor. Rocío ya vistió la Celeste y Blanca para los Sudamericanos sub 17 de Paraguay 2013 y el de la Sub 20, Brasil 2015. Y esta escala en River podría ser un trampolín para entrar en el radar de Carlos Borello.

“Me llamaron después de que un representante de una agencia le enviara un video al entrenador de River con mis jugadas. Y el técnico quiso de inmediato que viajara. Fue hace dos semanas, pero debía realizarme los estudios pertinentes y tener el pase libre de Las Pumas. Al pase lo obtuve sin problemas, pero después los estudios arrojaron Covid-19 positivo. Por lo que estoy cumpliendo con el aislamiento y la cuarentena sin síntomas. El viernes me dan el alta y me hago el segundo hisopado. Si me da negativo, el lunes viajo a Buenos Aires”, confió la jugadora que suele hacer las veces de doble cinco o media punta.

Rocío también juega en Pacífico al futsal, y “al igual que en Las Pumas, desde el equipo encontré total apoyo”, detalló. “No podía dejar pasar esta oportunidad”, agregó.

La mediocampista nunca dejó de entrenar pese a la pandemia. Con Las Pumas “estuvimos entrenando cumpliendo con el protocolo, y bajo un programa de trabajos físicos al aire libre. Pero soy consciente que voy en desventaja con las demás chicas, porque ellas ya comenzaron a entrenar con pelota y un trabajo físico más exigente. Sin embargo, voy con muchas ganas y voy a poner todo de mi para ponerme a la altura de las demás”, confió la futbolista.

Como representante mendocina, y teniendo en cuenta los antecedentes que hubo y existen (Blanco hace varios años en River; Mavi Pintos en el torneo pasado en Gimnasia La Plata; y actualmente Julieta Cruz en Boca y Brisa Ríos en Lanús), ella sabe que tendrá "una gran responsabilidad para representar bien a la provincia. Pero también, esto da cuenta que Mendoza tiene un muy buen nivel de jugadoras. Felizmente, se están abriendo puertas para seguir creciendo en nuestras carreras deportivas”, analizó.

Rocío, según contó, comenzó desde muy pequeña a jugar a la pelota. “Somos tres hermanas, pero cuando yo tenía 9 meses, cualquier objeto que me cruzaba en el camino, lo pateaba. Una piedra, una caja o una botellita, a todos lo veía redondo. Hasta que me regalaron mi primera pelota y nunca me despegué de ella. Tuve otras, pero la primera siempre se la recuerda de manera especial”, describió.

Y luego agregó: “me acuerdo que los fines de semana me quedaba con mis abuelos. Y mientras mi abuela me preparaba el desayuno, mi abuelo me peinaba con trencitas. Y lo que seguía era lo más emocionante para mi, me llevaban a la canchita del barrio. Yo caminaba adelante y ellos venían atrás. Ellos tuvieron mucho que ver con este destino”.

-¿Cuando les contaste, qué dijeron?

-Ambos están felices. No se los pude decir personalmente, para cuidarlos. Pero sí lo hice por teléfono. Están muy contentos, al igual que el resto de mi familia.

-¿Qué te genera esta oportunidad en Primera de AFA?

-Mucha ansiedad y emoción. Como objetivo quiero ganarme un lugar en el equipo. Y a futuro poder ganar el torneo de AFA con River.

-¿Cómo es el acuerdo?

-Todavía no he firmado nada. Pero el acuerdo es por ahora un beca de 10 mil pesos, comida y hospedaje. No hay contratos porque los cupos para los mismos ya están llenos. Y estaré allá hasta que el cuerpo técnico lo disponga.

Rocío Montenegro comenzó a jugar en un equipo femenino con Huracán Las Heras (2012) en cancha de once y futsal. Luego, pasó a once a Las Pumas (2016) mientras que, en futsal, estuvo un año en el Círculo Policial y posteriormente fue a Pacífico, donde juega actualmente.

Con el Globito ganó los Evita 2012 y con el seleccionado mendocino, los Binacionales de Chile 2014.

También recibió una oferta para viajar al fútbol italiano en el 2017, pero no prosperó: “el club ya no tenía cupo para extranjeros”, afirmó.