Ortiz fue reelegido y va por la presidencia de la CAFS

El futsal de Mendoza dio un paso importante para pacificar las aguas que se habían puesto turbulentas en algún momento y de cara a solidificar el crecimiento que ya lleva más de una década y que no tiene techo a la vista. Así, el sábado se llevó a cabo la asamblea en la que se aprobaron los balances adeudados y se reeligió a la lista liderada por Héctor Ortiz, quien estará acompañado por: Gustavo Di Marco (vicepresidente), Walter Yencic (secretario), Rubén D’Eramo (tesorero), Gonzalo Conde (vocal titular), Juan Cruz (vocal suplente), Rodrigo Alabarse (revisor de cuenta titular) y Ricardo Cortez (revisor de cuenta suplente).

Fueron en total 31 los clubes que estuvieron presentes y que aplaudieron de pie a la nueva comisión. Una vez terminada la reunión, Ortiz tomó la palabra y pidió disculpas por la demora en poner en órdenes los papeles y pidió que se revisen los balances para que queden despejadas cualquier duda.

Por otra parte, el presidente que hizo crecer el futsal en nuestra provincia con un impulso al femenino y los seniors, entre otras cosas, dio a conocer que “junto a D’Eramo hemos sido convocados por dirigentes de otras federaciones para liderar una lista que se presentará a las elecciones de la Confederación Argentina de Futsal, las que se deberían llevar a cabo antes de abril”. La nómina irá en contra de Pedro Bonettini, quien lleva varias décadas al frente del futsal nacional. La noticia fue tomada con mucho agrado por todos los dirigentes presentes.

Recordemos que Mendoza es una de las plazas más importantes en cuánto a la cantidad de jugadores, como así también en lo deportivo. Es que más allá de aportar 8 jugadores al plantel de la Selección argentina campeona del mundo en 2019, es múltiple campeona de selecciones en las distintas categorías y actualmente tres de los cuatro técnicos de las selecciones nacionales son de nuestra provincia: Armando Corvalán, Humberto Lucero y Eduardo ‘Perico’ Pérez.

Por otra parte, se confirmó que en los próximos días se realizará una reunión (Zoom) para fijar la fecha exacta del inicio de la temporada, el que en principio será a mitad de febrero.

Días de definiciones

En cuanto a lo deportivo, esta semana se definen los finalistas del torneo Amistoso que se jugó post pandemia, en ambas ramas. En el círculo superior de los caballeros, hoy a las 21.30, Don Orione recibe a Jockey “A” en una de las semifinales. Mientras que el martes a la misma hora, Jockey “B” será local de Regatas “A”. En la segunda categoría, Don Orione “B”-Covimeni “B” y Alianza “B”-Coop. Fray Luis Beltrán. Mientras que en Seniors, Don Orione “A”-Futsal Maipú y La Cumbre-Las Heras “A”. En la C 20, Regatas-Don Orione y Godoy Cruz-UNCuyo. En C 17, ya se jugaron las semis con triunfos de Don Orione y La Cumbre sobre San Luis Gonzaga y Municipal Mendoza, respectivamente. En C 15, Don Orione-San Pablo y Godoy Cruz-Municipal Mendoza.

En el femenino, Maipú-Jockey y Cementista “A” (con Ana Ontiveros)-Ujemvi en lo que respecta a la Copa de Oro. ¨Por el certamen de Plata, La Colonia-Don Orione y Godoy Cruz-Maipú Negro. En C 20, Don Orione-Jockey y Guaymallén-Alianza Godoy Cruz. Gentileza: Prensa Fefusa.