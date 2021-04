Ortíz, el hombre que puede terminar con una “dictadura”

Tiene una tranquilidad absoluta. Las ideas le brotan cuando comienza a hablar de sus planes para la reconstrucción de la Confederación Argentina de Futsal y un entusiasmo que entusiasma.

Estamos hablando de Héctor Ortiz, el presidente de la Fefusa Mendoza, quien es el candidato a tratar de acabar con la monarquía que ha impuesto a nivel nacional Pedro Bonettini quien hace más de 25 años que está al frente de la CAFS.

“Estamos en la recta final. El 24 y 25 de abril en Posadas habrá dos asambleas, una ordinaria y una extraordinaria. Una asamblea irregular, mal llamada con temas que se deben tratar en la ordinaria puesta en la extraordinaria. Todo irregular, como se viene manejando la Confederación Argentina. Ellos tienen la personería jurídica en Corrientes, pero en el 2016 pidieron un cambio a Misiones, un trámite que nunca se terminó y uno entiende por qué fue eso, porque en Misiones se hacía el Mundial en 2019 y necesitaban tener más libertades para bajar los subsidios que el gobierno le iba a dar para ese torneo”, cuenta en el inicio de la charla mostrando algunas de las cosas poco claras que se han venido haciendo en esta administración que muchos comparan con Grondona al frente de la AFA.

Esta situación de los papeles hace que nadie sepa dónde se va a presentar el resultado de la asamblea una vez que se realice la votación. Otra cosa que hace ruido es la aprobación de un protocolo en el que se permitirá votar a todas las federaciones sin importar su situación regular.

“No importa si tienen los papeles al día o cuentan con deudas con la Confederación. Todos han sido habilitados para tener su voto. Si alguna vez tuvieron personería jurídica, no importa si nunca presentaron un balance, pueden votar. Solo tienen que mandar una foto de la personería jurídica y pagan el derecho federativo 2021, estarán habilitados. Así, las federaciones chicas tienen un voto igual que Mendoza, Metropolitana o Santa Cruz que tenemos más del cincuenta por ciento de los afiliados a la Confederación. No reniego de que todos tengan participación, pero si es irregular que puedan hacer uso de su derecho cuando no están ordenados. Llamativamente los que estamos en nuestra lista, tenemos todo al día”, sigue en su casi monólogo a la vez que se va acordando de todo lo que tienen para justificar su deseo de cambiar la situación.

“Junto a un equipo de trabajo muy federal, en el que están representadas las federaciones más grandes del país, saben que no es una tarea sencilla, pero también entienden que alguna vez había que intentar este cambio. La pregunta del millón es por qué Bonettini quiere perpetuarse en el sillón. Dice que tiene mucho para hacer todavía”, cuenta Ortiz en la tranquilidad de su hogar. Lo que yo me pregunto -continua- es si porque lo que dice que tiene para hacer no lo hizo hasta ahora. Por ejemplo, la CAFS debe cuatro balances que no han sido aprobados y ellos dicen que sí. Tienen que presentarlos ahora para ver cómo están las finanzas, algo que es un misterio”, reflexionó.

Héctor Ortiz estará acompañado por José Cirigliano (Metropolitana) como vicepresidente primero, Irma Figueroa (Ushuaia) vicepresidenta segunda y Héctor Cárdenas (Santa Cruz) secretario y Rubén D’Eramo (Mendoza) tesorero como los principales dirigentes. Además habrá gente de Mendoza, Mar del Plata, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires dentro de la Comisión Directiva en un proyecto que busca ser federal e inclusivo.

La lista lleva por nombre “Un Nuevo Rumbo”.

“Somos todos presidentes de nuestras respectivas federaciones, lo que demuestra que tenemos experiencia en la gestión. Toda gente que quiere el crecimiento del futsal y tiene ideas importantes para que esto pase”, remarca Ortíz quien lleva diez años al frente de Ferias, periodo en el que Mendoza se convirtió en la capital del futsal nacional.

La provincia tiene hoy 7.000 jugadores afiliados, más de cincuenta instituciones que juegan en sus torneos y es campeón argentino de los cuatro torneos que se juegan año a año (masculino y femenino de mayores, juveniles masculinos y cadetes masculinos).

Las delegaciones viajan con todos los gastos pagos, se les da la ropa y se alojan en hoteles de primer nivel. Algo que no se en la Confederación y que fue motivo de reclamos de los jugadores campeones del mundo en 2019. Detalles que parecen mínimos, pero que marcan diferentes maneras de gestionar.

“No buscamos ser profesionales y vivir de las regalías de la Confederación. Buscamos crecer en formación, que nuestros técnicos tengan una habilitación extendida por la Confederación, donde se puedan formar dentro de la casa madre de nuestro deporte, ampliándolo a árbitros, dirigentes y jugadores. Nuestro único objetivo es lograr una mejor confederación. Que no reclame devolución de favores, si nos extiende una ayuda económica, jurídica o legal. Que podamos recurrir a ella sabiendo que es la que protege a todos. Porque esa es parte de su misión. La confederación es la suma de las Federaciones y las Asociaciones Provinciales. Su economía gira en torno a los jugadores, que con su derecho federativo aportan al mantenimiento de la confederación. No solo es la figura del presidente. Sin los actores mencionados, la Confederación no tendría sentido de existir, ni como mantener su figura”, dice la plataforma de la lista dejando varios temas para analizar.

Además de las federaciones, son muchos los clubes y los jugadores que han mostrado su apoyo a esta propuesta. Eso deja en evidencia que es hora de un refresh.

Ortiz es hoy vicepresidente de la Confederación y muchos se preguntan por qué no ha cambiado las cosas desde adentro. El se encarga de aclararlo. “En el 2016 Bonettini nos invitó a sumarnos y con eso nos tuvo callados, porque el Estatuto es claro. No te permite actuar. Fue una jugada de Don Pedro, que no entiendo por qué no aprovecha la oportunidad de presentarse como candidato de la Asociación Mundial de Futsal, un puesto para el que tiene el perfil y contaría con el apoyo del país”.

Las cartas están sobre la mesa. Ayer fue el tiempo de cierre de listas y ahora solo falta esperar que la Pandemia permita llegar a Misiones para una jornada que será histórica para el futsal nacional y para la dirigencia mendocina en particular. ¿Será el final de la dinastía?

EN PRIMERA DIVISIÓN A HAY 12 INVICTOS

Transcurrido ya más del 30 por ciento del torneo en las distintas categorías de la Primera Masculina, hay doce equipos de los 93 participantes que mantienen su condición de invicto y van mostrándose como candidatos para estar en las definiciones de los torneos.

En la Primera A, Talleres y Jockey A son quienes ostentan el rótulo de todavia no conocer la derrota. El equipo de Stahringer tiene cinco victorias y un solo empate, el conseguido frente a Luján Futsal en la última fecha. Con ello es líder del grupo A.

Mientras que los dirigidos por Armando Corvalán tienen cuatro victorias, un empate y un partido suspendido (frente a Independiente). Los Burreros comparten así el sitial de honor del grupo B con Don Priones y Regatas B, equipo al que Jockey viene de propinarle su primera caída del certamen tras vencerlo agónicamente por 2-1.

En la Primera A, Talleres y Jockey "A" son quienes ostentan el rótulo de todavia no conocer la derrota.

En la Primera B, el que viene arrasando hasta el momento es Talleres B. Los Azulgranas han ganado los cuatro partidos jugados y están mostrando un gran juego. Este equipo viene de perder la categoría, la que quiere recuperar rápidamente. Mientras que el otro que aparece en el listado es Villa Hipódromo. Los dirigidos por el Chueco Riveira le ganaron un partido complicado a San José como visitante y tienen tres victorias, un empate y un partido pendiente.

En la C es donde mayor cantidad de invictos quedan. Son cuatro en total: Don Orione B, San Pablo, Cerede y Carrodilla. Don Orione tiene puntaje perfecto con cuatro victorias en la misma cantidad de partidos. El equipo de Mariano Sánchez se muestra muy firme en el comienzo del torneo, algo que había pasado con el torneo Amistad en el que fueron finalistas.

Cerede, otro que busca volver rápido a las categorías superiores, también ostenta una muy buena foja de servicios con seis victorias en idéntica cantidad de partidos. Después aparecen Carrodilla que tiene.tres victorias y una igualdad, lo que le alcanza para ser escolta de Don Orione. Y en la zona B el escolta es San Pablo también con tres éxitos y una igualdad.

Por último, en la D, quienes aún no conocen la derrota están tres “debutantes”: Alemán C, Filippini y La Cumbre. Decimos debutantes porque muchos se rearmaron para esta temporada. Alemán C, equipo nuevo, tiene tres victorias y dos empates con lo cual es uno de los líderes de la zona. El otro es Filippini, equipo que se armó muy poco tiempo antes del torneo tras la desafiliación, y que tiene la misma campaña. Los godoycruceños tienen más goles a favor, pero menor diferencia. Y nos queda La Cumbre que ha resurgido con todo de sus cenizas y tiene cuatro victorias y un empate para ser los punteros del Grupo B. En esa misma zona también está Banco Nación C que ha ganado dos y empatados dos.

EN EL FEMENINO, SON 13 LAS IMBATIBLES

Trece son los equipos que aún ostentan su invicto en la rama femenina de Primera División. Tres de la A y diez en la categoría B, en donde se está definiendo quienes se quedan en la segunda categoría y quienes pasan a crear la Primera C. Hoy, en total, son 46 los equipos que integran la rama femenina.

En la A, los dos Cementista vienen mostrando un gran nivel. Tanto el equipo conducido por Rodrigo Castiñeira como el de Erica Encinas han ganado todos sus partidos con bastante autoridad y aún tienen pendiente el que deben jugar entre ellos, en el que dejarán algunos puntos en el camino. El A está mejor en los números, pero eso no muestra demasiado. Por ahora ganó sus cuatro partidos con un promedio de siete goles a favor y ha recibido solo dos tantos en contra. Mientras que el B ha ganado en sus tres presentaciones con un promedio de seis goles por partido y sólo tres en contra. Quién acompaña a las chicas del Poli es Jockey. Las Burreras tampoco han conocido la derrota hasta el momento y vienen demostrando que tienen un plantel para entusiasmarse de cara al futuro. El equipo conducido por Franco Gil es el más goleador, con 28 conquistas y ha recibido sólo seis en contra. Un promedio de dos por partido.

El equipo femenino de la Lepra acumula cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones.

En lo que respecta a la B, los favoritos de la previa vienen demostrando su poderío. En la zona A, Maipú B, Independiente y Cerede tienen cuatro triunfos en la misma cantidad de partidos, mientras que el debutante Biritos dirigido por Julio Zurro viene con tres de tres. Todos los equipos han mostrado una gran potencia goleadora. Maipú es el equipo con más cantidad de conquistas: 43 en los 4 partidos con un promedio de casi 11 goles por partidos, mientras que Cerede tiene 35, es decir casi nueve goles por partido e Independiente tiene 32 con un promedio de 8. Biritos, por su parte, cuenta con 23 goles es decir casi 8 por encuentro.

Otros que tienen puntaje perfecto son los tres invictos de la zona C: San Martín, Godoy Cruz y Municipalidad de Las Heras. Los dos primeros están con 12 puntos tras ganar sus cuatro partidos y las lasherinas con nueve y un partido menos. Los del Este, que son dirigidas por Claudia Chirino, son las que mejores números tienen en cuanto a los goles: 39 es decir un promedio cercano a los 10 goles por partido, mientras que las tombinas de Romina Preser cuentan con 31 casi ocho de promedio y el equipo lasherino 19, un poquito más de seis por encuentro. Mientras que en la zona B, los tres invictos son Pacífico B (busca volver rápido a Primera) dirigido por Mariana Dimaría, Don Orione y Las Pumas. Pero los dos primeros se sacaron puntos entre sí en un atractivo empate en cancha de Pacífico. Las Pumas, por su parte, sólo han jugado dos de los cuatro partidos. Los mejores números en cuanto a efectividad goleadora son de Las Pumas que han convertido 16 goles en los dos partidos jugados (8 de promedio), mientras que Pacífico hizo 27 en cuatro y Don Orione, el equipo de Jorge Otarula, 16 en tres. Por otra parte, hay seis equipos que todavía no han podido conocer la victoria. Ellos son: San Luis Gonzaga, Impsa y Rivadavia en la zona A y Vialidad, Filippini y Argentino en la zona C, aunque las chicas del Boli han conseguido un empate por lo que ya suma en la tabla de posiciones.