Ortelli: “No es una decisión tomada, pero si es una alarma que se me encendió”

El fin de semana del Turismo Carretera en Viedma arrancó con una noticia que movió al ambiente: Guillermo Ortelli dio a entender que piensa en la posibilidad de retirarse una vez que concluta la temporada. La primicia anunciada por el último gran ídolo del automovilismo nacional produjo un cimbronazo.

Mauricio Mansilla y los micrófonos de Carburando hablaron con Ortelli y allí, el de Salto puso sobre la mesa la posibilidad de alejarse de la actividad. “Hoy lo que digo es que me empezaron a surgir cosas que me hacen evaluar la posibilidad de retirarme o no. Siempre dije que al primer síntoma que tuviera sobre ese tema le iba a dar muchísima importancia y me iba a escuchar mucho, entonces lo quiero hacer”, dijo el representante de Salto en un fragmento de la nota que salió en Agenda Carburando.

Guillermo Ortelli habló con Carburando sobre su posible retiro

Además, planteó cómo le surgió este pensamiento. “Fue viniendo de una carrera a la que había ido solo, volviendo lo empecé a analizar. Me entró como alternativa, así que lo primero que hice fue transmitírselo a Analía (la esposa), lo hablé con Mateo (su hijo), con mis hermanos, se lo comenté en una carrera a Hugo (Mazzacane) y lo hablé con Gustavo Lema. No es una decisión que tengo tomada, pero si es una alarma que se me encendió y en la cual tengo que tomar la decisión, la cual voy a definir antes de La Pampa”, puntualizó.

En tanto, el siete veces campeón del TC no le atribuyó esta decisión a los malos rendimientos. “No sé si los malos resultados influyeron. No te puedo asegurar que esta mala temporada haya adelantado las cosas o no, porque quizás me surgían estas preguntas teniendo un auto competitivo. Entiendo que la baja performance le da un poco más de lugar a otra alternativa. Siento hoy que no me cambia, siento que puedo ganar la carrera de La Pampa y creo que no me va a modificar la forma de pensar”, aseguró.

Por último, Ortelli señaló que no ve con malos ojos seguir dentro del automovilismo una vez se aleje de las pistas. “Son cosas que no tienen nada que ver con el presente y que a lo mejor tiene que ver con el futuro. Me gustaría de alguna manera devolverle un poco al automovilismo todo lo que me dio a mí, aunque no sé de qué forma. Si puedo colaborar en algún punto, me gustaría”, finalizó.