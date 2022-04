Ortelli: “Estoy sumamente feliz con la decisión que tomé”

Guillermo Ortelli vive su carrera despedida del Turismo Carretera en el autódromo de La Pampa y una vez arribado al trazado, charló en exclusiva con Escudería Carburando. El hoy Director Deportivo del JP Carrera contó que disfruta del cariño de los fanáticos y reafirmó que fue correcto haberse retirado a finales del año pasado.

“Siempre dije que no encuentro el término para agradecer tanto cariño, afecto y respeto. Simplemente quiero agradecer y creo también que es el motivo por el cual se dio esta carrera, más allá de que considero que me retiré en San Juan. Debía un evento como este para que estuviéramos más tranquilos, sobre todo con la pandemia y que el público pueda asistir para poder retribuirle el cariño de tantos años”, manifestó Ortelli de forma inicial.

Y añadió: “La semana previa fue tranquila porque sabía que no había presión de ningún tipo y tenía claro que venía a disfrutar y a agradecer a toda la gente. Considero que mi última carrera fue San Juan y acá vengo a disfrutar de otras cosas, ya que estando en actividad se pasan algunas cosas por alto”.

Al momento de analizar su trayectoria, el ex piloto de 48 años resaltó que luego de alejarse de la practica actividad del automovilismo comenzó a ver en retrospectiva todo el tiempo transcurrido. “Siempre dije que nunca miraba para atrás y después de Villicum fue la primera vez que empecé a recordar todo lo que fue pasando. Todo lo que estoy viviendo es el premio más grande que me voy a llevar”, puntualizó.

Estos son los Chevrolet con los que Ortelli fue campeón del TC

También, dejó claro que no se arrepiente de haber dejado de correr. “Estoy sumamente feliz con la decisión que tomé porque la procesé bien y sabía que ante esas cosas me iba a escuchar, pero lo confirmé aún más cuando fuimos a la primera carrera y donde disfruté quedarme abajo del auto. La verdad que eso me hizo sentir mucha tranquilidad y creo que puedo disfrutar más mi despedida”, aseguró.

“Fue una etapa divina, donde siempre estuve rodeado por mucha gente. El éxito de uno depende del éxito de los que te rodean y tuve persona que dieron todo por mí, que se comprometieron a darme lo mejor y lo pude disfrutar mucho. Ahora vendrán cosas diferentes, pero acá siento que di mi cien por ciento, lo cual me da mucha tranquilidad”, se explayó.

Para cerrar, Ortelli afirmó que no puede definir el cariño que recibe de los hinchas. “Siempre dije que todo el cariño y el afecto que uno recibe te sorprende. Me llamó la atención en todo momento, tanto cuando gané, perdí, cuando me fue bien y mal. Siempre me sorprendió las cosas que viví con los hinchas de todas las marcas. Está buenísimo el folclore, pero también sentís que hay muchísimo respeto y eso es impagable”, finalizó.