Orsi-Gómez, los técnicos de Godoy Cruz, no aseguraron su continuidad en 2023

El rumor surgió hace algunas semanas y, con el correr de los días, fue tomando mayor fuerza. Entonces, a la luz de los antecedentes y de las propias palabras de los entrenadores de Godoy Cruz (“No podemos asegurar si es el último partido o no”, dijo Favio Orsi en la conferencia post Argentinos), habrá que ir abriendo el paraguas.

Se sabe, Godoy Cruz es una marca registrada en la búsqueda de directores técnicos novatos en Primera División. Lo que también se conoce es que un alto porcentaje de esos entrenadores no ha logrado quedarse más de un año en la institución.

Los técnicos pasan demasiado rápido por Godoy Cruz, que con el arribo de la dupla Orsi-Gómez, Godoy Cruz tuvo su cuerpo técnico número 32 desde que milita en el fútbol de elite de AFA, un total de 16 temporadas.

“No puedo asegurar si es el último partido o no, porque cómo lo sé. Nosotros somos empleados del club y solamente eso. Trabajamos y ahora vamos a preparar el próximo partido, que es Patronato, el último que nos queda de local en este torneo. Y por ahí los dirigentes decidieron una cosa que nosotros obviamente no sabemos, el fútbol es así. Yo no hablo de futuro nunca, porque lamentablemente no existe el futuro. Nosotros vinimos con un objetivo claro, clarísimo, que era dejar a Godoy Cruz en la categoría y lo hemos cumplido, no nosotros, todos juntos”, expresó Favio Orsi sentado en la sala de conferencias del Malvinas Argentinas.

“Hay que disfrutar el presente con mucha responsabilidad. Tenemos palabras de agradecimiento para la dirigencia de Godoy Cruz que nos dio la confianza de dirigir en nuestra primera experiencia en primera división y dejamos todo para mantener al equipo en primera. El balance es que logramos el objetivo tres fechas antes. Estos jugadores han logrado dejar al club en Primera”, enfatizó Orsi a modo de agradecimiento por la chance.

Las palabras de Sergio Gómez no fueron demasiado diferentes. “Estaba leyendo y aparentemente ya nos fuimos. La realidad es que hoy estamos en Godoy Cruz, pero parece que lo que vende es si se puede inventar algo. Nosotros estamos contentos de que la gente pueda disfrutar de seguir en primera división. El club que representa a Mendoza sigue en primera”.

El Negro, agregó: “Se cumplió algo muy difícil. Cuando llegamos parecía imposible. Estamos contentos por eso. La gente de Godoy Cruz tiene que estar contenta por eso. No conformes, porque obviamente nos ilusionamos con otra cosa, tratar de tener más objetivos, pero la realidad es que venimos por eso y se ha cumplido”.

Más allá de las palabras de ambos detés, quienes tienen contrato vigente hasta diciembre de 2023, la realidad es que una gran parte de la dirigencia de Godoy Cruz no está conforme con los últimos partidos. No entienden cómo la salida de Bullaude hizo caer la estantería de un equipo que pintaba para mucho más, pero se quedó sin nafta en la recta final. ¿Otra vez soplan vientos de cambio?.

Godoy Cruz vs Argentino Juniors La dupla Favio Orsi y Sergio Gomez Foto:Mariana Villa / Los Andes

Los números del binomio en el club

Hasta hoy, la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez dirigió a Godoy Cruz en 34 partidos, sumando la Liga Profesional y la Copa Argentina. El balance indica 12 victorias, 13 empates y 9 derrotas. La efectividad es del 48%.

El Tomba acumula nueve encuentros sin conocer la victoria, ocho por el torneo y uno por Copa Argentina frente a Banfield. Perdió 4 y empató 5. Sin dudas, un final del torneo muy malo del Expreso que por lo hecho en la primera mitad pudo mantener la categoría con tranquilidad.

El paso a paso de la dupla en la Bodega

Un fierro caliente. Tras la salida de Diego Flores, la dupla Orsi y Gómez asumió el lunes 11 de abril con Godoy Cruz en zona de descenso directo. Seis días después debutaron con un empate (0-0) vs. Vélez en el Malvinas.

Salió de la zona roja. Menos de tres meses después de haber asumido, el 2/7, Godoy Cruz le ganó 1-0 a Colón, salió de la zona de descenso directo y no volvió a caer más en esa parte. El equipo peleaba en todos los frentes.

Bajón y objetivo cumplido. La partida de Ezequiel Bullaude al Feyenoord y la baja en rendimientos individuales hicieron que el equipo cayera en una racha de 9 sin ganar, salió de la zona de Sudamericana, pero logró la permanencia.