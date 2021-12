Pepe Oriola, líder del certamen del TCR South America, estuvo presente este miércoles en Agenda Carburando antes de la penúltima fecha del año que se disputará el fin de semana que viene en Alta Gracia.

El español está instalado en Buenos Aires y en las próximas horas viajará a Córdoba para disputar la carrera con el Honda Civic Type R TCR del W2 Racing. Hasta el momento, viene siendo una buena temporada para Oriola que lidera el torneo, aunque en las últimas fechas le descontaron gran parte de la ventaja que tenía. A dos fechas del final, Oriola tiene 8 puntos de diferencia sobre su escolta, Rodrigo Baptista y 14 delante del tercero que es Raphael Reis.

“En las dos carreras de Endurance, tanto en Curitiba como en Buenos Aires los dos rivales que pelean conmigo decidieron invitar a pilotos del mundial y yo siguiendo las normas fui por un Gentleman Ride, así que eso me perjudicó un poco. Pero lo que más daño me hizo fue el abandono de El Pinar por una rotura en la suspensión. Para los espectadores, cuanto más cerca estemos va a ser mejor, pero lo importante será el funcionamiento del auto para la definición del torneo”; expresó Oriola sobre su situación del campeonato.

Oriola contó que le gustaría correr en el Súper TC2000

Por otra parte, Pepe dijo que venir a correr a Argentina fue una apuesta arriesgada, pero que la está disfrutando. “En esta parte del mundo me siento bien. La organización, los pilotos y los equipos como el de Sebastián Martino y Víctor Rosso me recibieron muy bien. Me siento como en casa. Fue una apuesta arriesgada, pero creo que durante el año está mejorando mucho el nivel y seguramente será un campeonato referencia el TCR South America”.

Oriola también comentó que vio la definición del Súper TC2000, que espera correr los 200 Kilómetros de Buenos Aires el año que viene y que también tuvo algunos contactos con Toyota para el futuro. “Este año no pude correr los 200 Kilómetros, pero me gustaría hacerlo el año que viene. Si llegamos a un acuerdo con alguna marca, sería un honor y estaría encantado. Toyota Gazoo Racing tuvo algunos contactos por el nuevo TCR que están desarrollando. La idea es quedarme acá. Creo que el TCR South America va a crecer mucho”.