Orgullo provincial: otra gran labor de Gabriel Fernández en el plano internacional

Gabriel Fernández no deja de sorprender. El piloto mendocino, que fuera subcampeón argentino de Motocross el año pasado, ahora volvió a dejar a la provincia bien arriba en el plano internacional. A bordo de una Honda 450, el oriundo de Guaymallén fue de menor a mayor durante el Campeonato Latinoamericano que se desarrolló en Guatemala, logrando un valioso quinto puesto que cumplió satisfactoriamente sus expectativas.

Pipío, como se lo conoce, ya durante los entrenamientos había mostrados buenas performances con una moto que respondió a las exigencias. Y el día de las definiciones, el mendocino se destacó partiendo desde atrás. Es más, hasta llegó a disputar un lugar en el podio, pero tuvo una caída que lo terminó complicando. Sin embargo, pudo finalizar en la quinta colocación, meterse entre los cinco mejores pilotos del Continente y también ser el mejor argentino clasificado.

“Me vine muy contento por el ritmo de carrera y por volver sano, el circuito se había roto mucho y al ser rápido estaba muy peligroso. Pero estoy feliz de haber competido una carrera de gran nivel y saber que podría haber estado más adelante”, señaló Gabriel Fernández.

Fernández ahora focalizará su atención en la puesta a punto para el Argentino de Supercross, que se disputará en enero y febrero.

“El sábado ocupamos los entrenamientos y la clasificación para poner la moto a punto, era una moto totalmente distinta a la que yo ando. El domingo en la final no tuve una buena largada pero con el pasar de los minutos fui agarrando ritmo y viniéndome a los puestos de adelante. Cuando estoy peleando por el último escalón del podio, el piloto de adelante tiene una caída y al venir tan pegado me lo trago y paso por arriba del manubrio. Tardé en levantar la moto y salir, no pude hacer mucho más que llevarme un quinto puesto”, agregó el mendocino.

Tras esta gran actuación en tierras guatemaltecas, Pipío Fernández pondrá la mira en lo que será el Campeonato Argentino de Supercross, que se disputará en enero y febrero.