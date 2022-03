Omar Sperdutti explotó contra los violentos y habló de su candidatura a la presidencia de la Liga Mendocina

El presidente del Deportivo Maipú, Omar Sperdutti, se mostró muy enojado por los hechos de violencia que se vivieron en el partido entre el Cruzado y Tristán Suárez.

El titular del Botellero se lamentó: “La sensación es amarga. Estábamos jugando un gran partido y un atorrante tiró una bengala desde la popular que arruinó todo. El que hizo esto es una rata, un mal parido porque perjudicó a la institución. Son los mismos que gritaban queremos volver a la B Nacional”.

“Hemos logrado que venga más gente a la platea que a la popular, no todos los que van a la popular son malos, pero la verdad que este muchacho nos complicó la vida”, disparó.

El arquero visitante, tras recibir el impacto, recibe la atención de sus compañeros. / José Gutiérrez (Los Andes).

Dentro de la necesidad de defender a su club, Sperdutti aclaró que lo que ocurrió está mal, pero mira con desconfianza la actitud del arquero visitante: “Quiero aclarar que lo que pasó está mal, pero también me aseguró la policía que la bengala estaba apagada y el arquero de Tristán Suárez hizo su parte”.

En cuanto a la sanción, el presidente Cruzado todavía no tiene en claro cuál podría ser: “El partido se puede volver a jugar a puertas cerradas y, por muchos partidos, jugar sólo con socios. No creo que haya quita de puntos porque fue menos grave de lo que pasó en otros partidos”.

Su candidatura a presidente de la Liga Mendocina

“Me voy a presentar para presidente de la Liga, una mesa (Dirección de Personas Jurídicas) no me lo va a prohibir”, arrancó diciendo Sperdutti sobre la chance.

Omar propone un cambio: “Muchos queríamos un cambio, pero ahora tienen la intención de seguir con un lineamiento. Si queremos una renovación hay que hacerla completa. No tengo promesas, tengo realidades”.