Ocho personas ingresaron al departamento del exfutbolista José Sanfilippo y robaron alhajas y 90 mil pesos en efectivo

La esposa del exjugador de fútbol y periodista José Sanfilippo denunció haber sido víctima de un asalto cometido por un grupo de delincuentes en su domicilio del barrio porteño de Caballito, de donde le robaron una suma de dinero de una caja fuerte, como así también alhajas y objetos de valor, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el pasado sábado en el departamento del cuarto piso ubicado en la avenida Pedro Goyena al 1000, cuando la mujer no se hallaba en el inmueble.

Fuentes policiales señalaron que la mujer fue identificada como María del Carmen Parra, esposa del exjugador de San Lorenzo y la selección nacional y actual periodista, José Francisco Sanfilippo (86). Al arribar a su domicilio, la mujer observó un gran desorden y el faltante de una computadora personal, un teléfono celular, una valija marca Benetton y 90.000 pesos en efectivo y varias alhajas que tenía guardadas en una caja fuerte.”Realmente lo vivimos con mucha angustia, sobre todo cuando descubrimos por las cámaras que fueron ocho personas las que estuvieron acá en mi casa”, expresó.

La e sposa del exdelantero y máximo goleador “azulgrana” dijo que los delincuentes que estaban con sus rostros cubiertos “ingresaron a las 19.20 y se retiraron a las 21.29”, tras lo cual quince minutos después llegaron a su casa y llamaron a la Policía.

Según relató la mujer a los investigadores, el jueves había perdido un juego de llaves de su vivienda con la que, presume, pudieron ingresar los delincuentes.

De las primeras actuaciones surgen que las cerraduras no estaban forzadas. ”Tenían una llave y arriba de mi cómoda dejaron una copia que seguramente se la deben haber olvidado. Se llevaron todo, no dejaron nada de los placares, lo único que me llamó la atención es que no rompieron nada”, afirmó la damnificada.

La mujer afirmó que “El Nene” está “muy sensible” y tiene “miedo por su hijo que está acá porque el otro ya está en Europa”.”Quiere que mañana mismo vayamos para allá porque no hay seguridad”, agregó.