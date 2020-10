“Nunca hubiese imaginado pelear mano a mano con Barrichello”

Diego Azar tuvo un gran fin de semana en Buenos Aires, donde en la carrera del sábado fue tercero y el domingo segundo, ddetrás de Rubens Barrichello.

Sumó buenos puntos para el campeonato que ahora, lo deja a 23 unidades del líder Matías Rossi."Nunca me hubiese imaginado en mi vida correr mano a mano con Barrichello y hoy además, está compitiendo con el equipo Toyota Gazoo Racing, el equipo a batir. Estoy doblemente contento, primero por la victoria el sábado de Franco Girolami y por su cuarto lugar el domingo, por las posiciones de Lucas (Guerra), por Lucas Valle y por mis resultados personales. Pero estoy más feliz por mi equipo, que pudimos darle pelea al equipo Toyota con dos grandes figuras como Matías Rossi, el campeón de Top Race y Rubens Barrichello, uno de los mejores pilotos de Brasil", indicó Azar.Y agregó: “Mi idea en el principio de la carrera no era presionar, quería saber que ritmo tenía Barrichello. En el comienzo de la competencia pude mantener el ritmo con él y nos fuimos alejando bastante rápido de Franco Girolami y Matías Rossi. Cuando supe lo que disponían ellos pude presionar, fui un poquito más rápido que él pero lamentablemente, al haber salido tantas veces el pace car no se gastaron tanto los neumáticos. Estoy seguro que si se le hubiera gastado un poco más la cubierta, la chance para el sobrepaso hubiera sido un poco más clara”.