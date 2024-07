Nuevo problema para Enzo Fernández: podría perder la licencia de conducir

Enzo Fernández sigue en el ojo de la tormenta. Según informó la BBC, el mediocampista del Chelsea en noviembre del 2023 habría cruzado un semáforo en rojo mientras conducía su vehículo Porsche Cayenne y no se identificó ante la Policía.

Además, se lo acusa de haber conducido sin seguro. Ante esta situación, el Tribunal de Magistrados de Gales lo encontró culpable, y el próximo 11 de septiembre se conocería la sentencia del jugador, que podría incluir la retirada de su licencia de conducir y otras sanciones.

Enzo Fernández podría perder el carnet de conducir en el Reino Unido.

La estrella de la Selección Argentina de 23 años está siendo fuertemente criticado en Europa. Hace unos días, estuvo en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara un video durante los festejos por la obtención de la Copa América 2024 . En el video, canta una canción con burlas sobre el origen africano de varios jugadores de la selección de Francia y comentarios homofóbicos, lo que derivó en acusaciones de racismo y homofobia.

Las imágenes generaron una fuerte reacción. Varios de sus compañeros en el Chelsea dejaron de seguirlo en las redes sociales, y el club confirmó que tomará cartas en el asunto. Además, el caso llegó hasta la Federación Francesa de Fútbol, que realizó una denuncia formal, y la FIFA, que llevará a cabo una investigación al respecto.

Enzo Fernández marcó un golazo de tiro libre y lo festejó de una manera muy particular en la victoria de Chelsea como visitante frente a Aston Villa por 3-1. / Gentileza.

RODRIGO DE PAUL HABLÓ SOBRE ENZO FERNÁNDEZ

El volante argentino estuvo presente en el programa “Soñé que volaba” en el canal de streaming Olga, donde aseguró que “hay malicia” en cómo se trata el tema en el mundo del fútbol, particularmente de los jugadores del Chelsea. “Uno no analiza la canción de cancha, lo dice más en relación a una chicana. Entiendo a la gente que sufrió el racismo y no le guste. Después creo que hay lugares... si a un compañero de Enzo no le gusta, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en unas redes sociales”, comenzó.

“Ahí hay un poco de malicia o de ponerlo a Enzo en un lugar de nada que ver”, expresó el Motorcito, apuntando directamente contra Welsey Fofana, jugador del Chelsea quien escrachó a Fernández a través de sus redes.

Rodrigo de Paul terminó habló en Olga sobre Enzo Fernández.

“Es rarísimo. Es como hacer leña del árbol caído. Si tenés relación con gente del vestuario, dejar de seguirlo en redes me parece al pedo. Es llamar, decir que ponga un mensaje de disculpas y se corta ahí el tema, sin hacer tanto show”, siguió De Paul en relación a las actitudes de sus compañeros del Chelsea.

Por último, el mediocampista del Atlético Madrid cerró: “Lo que puedo decir en defensa de Enzo es que cantó la canción porque estaba ahí (en el micro en medio de los festejos), porque la gente la canta. No es desde un lugar queriendo decir realmente lo que dice la letra”.