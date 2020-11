“Nos queda una sensación rara”, afirma Nico Sánchez tras el empate contra Australia

Nico Sánchez volvió a ser el héroe argentino en el segundo partido de Los Pumas en el Tres Naciones de rugby. Y es que, el apertura del Stade Français marcó de nuevo todos los puntos de su equipo en el valioso empate (15-15) contra Australia.

Igual que hace una semana en la victoria histórica contra Nueva Zelanda (25-15), Sánchez se adueñó del puntaje de Los Pumas. Esta vez todos de penal, después de que contra los All Blacks lograra un try y 20 puntos con el pie. Pese al empate y su protagonismo, Nico Sánchez reconoció que su equipo debe mejorar.

”Nos queda una sensación rara. A pesar de haber sacado un empate, tuvimos poca obtención pero sabemos que siempre con Australia son palo y palo. Pensábamos jugar mejor, así que tenemos que seguir mejorando para la semana que viene. Tenemos que seguir construyendo y aprendiendo de este partido”, afirmó Nico Sánchez, en declaraciones proporcionadas por la Unión Argentina de Rugby (UAR).

”El protagonista fue Australia, nos atacó y tratábamos de jugar a nuestro ritmo cuando teníamos la pelota, que casi no la teníamos. Lo más importante era quedar a tiro y que no se hiciera larga la diferencia”, añadió el héroe argentino.

Mario Ledesma, el técnico argentino, también reconoció que su equipo bajó un poco el nivel respecto a la victoria histórica de una semana antes contra Nueva Zelanda.

”Lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de todos. De los que entraron, los que no jugaron, el staff. No fue una semana fácil después del pico emocional de la semana pasada. Lunes y martes fue difícil y hoy llegamos cansados y estuvimos imprecisos. Fue muchísimo pedirles que volvieran a hacer un esfuerzo semejante”, indicó.

”Australia lo sabía, quería capitalizar y no nos dejaban acomodarnos. Y con más suerte, no hubiese sido justo, pero casi lo ganamos. Estamos en carrera y estoy muy orgulloso de lo que hicieron los chicos hoy espiritualmente”, añadió Ledesma.

”Arrancamos el segundo tiempo con tres penales en contra, una amarilla y los chicos siguieron creyendo. Necesitábamos meter presión en el tanteador y cuando metimos los primeros tres puntos nos acercamos. Lo tenemos a Nico que camina en el agua. El laburo de todo el equipo nos mantiene en partido, así que estoy muy contento y orgulloso del equipo”, concluyó el técnico argentino.

El discurso crítico también encontró eco en el capitán del equipo, Pablo Matera.

”Hoy no se ganó, pero confiamos en lo que hacemos y en lo que preparamos en la semana. El primer tiempo no estuvimos tan finos como el partido pasado. Si bien no todos los momentos son nuestros, seguimos confiando en nuestra defensa y en el que tenemos al lado. Nos atacaron todo el primer tiempo y se fueron solo con tres puntos de diferencia”, afirmó el tercera línea.

”Australia fue lo que esperábamos. Juegan mucho a la pelota y son peligrosos. Por ahí no esperábamos tantos penales en contra, pero nunca bajamos los brazos. Lo importante es jugar juntos todo el partido y que cuando aparezcan las oportunidades, tenemos jugadores peligrosos que hacen la diferencia”, explicó el capitán.

En el lado australiano, su capitán Michael Cooper lamentó no haber tenido más efectividad al final para asegurar la victoria.

”Tratamos de ganar territorio y creo que ganamos esa batalla, pero no fuimos capaces de convertir en el segundo tiempo y hubo cierta falta de disciplina por nuestro lado en la parte final del partido”, dijo el capitán de los Wallabies.

”Intentamos irnos en el marcador, pero ellos lo hicieron bien a la hora de ralentizar el ritmo del partido y poner hombres en la línea defensiva, por lo que se hacía difícil anotar. Jugamos bien con el pie, pero no sirvió para ganar”, concluyó el tercera línea australiano.