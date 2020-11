Noche de profesionales en Junín

El sanrafaelino Joel Arenas dio positivo de Covid 19, por lo tanto no será el rival de Maximiliano Segura, el anfitrión y figura de una de las peleas estelares del próximo sábado 28, en el estadio La Colonia de Junín, donde el “Profe” vuelve a ser local de la mano de la promotora de Mario Arano. Festival que tendrá como principal animador y fondista al invicto y noqueador nacido en Guaymallén, Abraham “Turco” Buonarrigo (7-0-6 nocauts) que enfrentará al platense, Luis Alberto Vera (10-16-2; 1 nocaut) a 10 rounds en la división de los mediano.

Sin dudas un programa excepcional donde se presentarán muchos de los púgiles que forman parte de la nueva camada de rentados del boxeo local y, por lo visto, éste será el comienzo de una serie de eventos que ha programado el promotor.

“Que se haya caído el rival de Maxi es una verdadera pena, pero son los riesgos que tiene hoy día el boxeo con esta pandemia y ya lo hemos solucionado“, le comentó a Más Deportes el promotor del ex campeón mundial, Lucas Matthysse y del mendocino Juan Carlos “Cotón” Reveco.

Por lo tanto el rival de Maxi Segura para este sábado será el bonaerense Claudio “Bocha” Luque (7-2-0; 2 nocauts) a quien enfrentará en superligero a 8 vueltas.

Tras conocerse el positivo del “Forastero” Arenas, se habló de un el posible choque entre Néstor Adrián Maidana y el púgil de Junín, pero no prosperó debido a que Maidana no aceptó. El santafesino fue el verdugo de Segura en octubre del año pasado y no solamente le arrebató el invicto, sino que le ganó por nocuat en el primer rounds. “Le ofrecimos la pelea a Maidana, no aceptó, dijo que está entrenando desde hace pocos días”, manifestó el promotor. Pero finalmente pudieron arreglar con el “Bocha” Luque, quien sí estaba en la programación y aceptó combatir con Segura. Luque iba a mediarse con Mafauad.

Quien sí viene afilado y muy concentrado es Abraham Bounarrigo (7-0; 6 nocauts), que será el fondista de la velada frente al púgil de La Plata, Luis Alberto Vera a 10 rounds en mediano. Bounarrigo iba a enfrentar al invicto noqueador Juan Manuel Taborda, pero la pelea con el cordobés deberá esperar. El “Turco”, pupilo de Pablo Chacón, para este compromiso estuvo concentrado durante una semana en un puesto a unos 30 kilómetros de La Paz junto a todo el equipo Chacón, Armando Andrada y Luis Rivero.

“Preferimos estar alejados y trabajar concentrados y cuidándonos (por el tema de la pandemia). Estuvimos en el puesto de un amigo, Víctor Alcaráz, quien gentilmente nos ofreció todas sus instalaciones para poder desarrollar nuestro plan de trabajo”, contó Chacón, quien armó un ring en medio del campo.

También estuvo entrenando en el departamento de La Paz, Joel Mafauad (4-0-2 nocauts), quien enfrentará a Agustín Guimil (1-3-1) 4 rounds en la división welter. Además, cabe recordar que en la división medianos, medirán fuerzas el cordobés Nahuel “Cana” García y el bonaerense Carlos Martín Leguizamón (5-2 0; 3 nocauts) a 6 rounds. En tanto que completarán el programa, otro púgil oriundo de Junín como lo es Jorge David “El Chapista” Quiroga ( 7-3-1, 2 nocaut) que peleará contra el lujanino Brian Martínez (1-2-0), combate programado a 4 rounds en la categoría superligero.

Por último, entre los debutantes en el campo rentado estarán Sebastián Rodrigo Pérez (Las Heras) y Carlos Emanuel Giménez (Godoy Cruz ), quienes se subirán al cuadrilátero en una pelea pactada a 4 rounds, en superwelter. Una velada que promete en el marco del regreso del boxeo profesional, y en una noche con muy buena programación de mendocinos por DirecTV a cargo de Arano Box.