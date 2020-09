No le gana ni el PlayStation: Lionel Messi sigue arriba de Cristiano Ronaldo en el FIFA21

El FIFA21 es uno de los juegos más esperados para este año y por eso todos los usuarios de las diferentes consolas esperan todas las novedades.

El esperado simulador de Electronic Arts se prepara para salir al mercado con la que promete ser una de las ediciones más completas de los últimos años, incluido lanzamiento en las consolas de nueva generación, PS5 y Xbox SeriesX/S.

La empresa EA Sports ha completado el ranking de los 100 mejores jugadores del juego dando a conocer la clasificación final del Top-10 que encabeza Lionel Messi.

Electronics Art eligió estos 10 jugadores como los mejores.

El rosarino sostiene un 93 de media; un punto más que su “archirrival” hace más de 15 años Cristiano Ronaldo, del Piemonte Calcio (Juventus). El podio lo cierra Robert Lewandowski (Bayern Munich), vigente campeón de la UEFA Champions League, con un 91, pero con ese average también están Kevin De Bruyne (Manchester City), Neymar (PSG) y Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Todo esto lo único que hace es elevar la ansiedad de los usuarios, ya que esperan con ansiedad el 9 de octubre, fecha elegida para el lanzamiento del juego que tendrá un valor de U$S 59,99 ($6.160 al dólar oficial más el 30% de recargo por compra al exterior) para la Standar Edition, U$S 79,99 ($8.215) para la Champions Edition y U$S 99,99 ($10.269) para la Ultimate Edition.

FIFA21 saldrá a la venta en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC el próximo 9 de octubre; 6 de octubre si se hace la reserva de alguna de las ediciones. Se mantendrá la licencia de la UEFA Champions League y la CONMEBOL, a falta de conocer más novedades.