No hubo sorpresas: Venado Tuerto y Chapaleufú jugarán la final del CAIH

Ayer se disputaron los últimos encuentros de la primera ronda del Campeonato Argentino del Interior con Hándicap (CAIH) que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza, presentado por RUS. La gran fiesta del polo del interior ya tiene a sus finalistas: Venado Tuerto de Santa Fe y Chapaleufú de La Pampa definirán quien se queda con el trofeo este sábado.

En la jornada, Venado Tuerto ganó todo lo que jugó tras el triunfo ante Ivi Maray de Córdoba por 12 a 9 y obtuvo el primer lugar de la Zona 1. En el otro encuentro disputado en el Club de Campo de Mendoza, Cuarto Rincón le ganó a Hípico de Gualeguaychú por 11 a 8. En tanto que Chapaleufú se quedó con el gran duelo de la jornada del viernes, con gol de Santiago Goñi en chukker suplementario, superó a La Estacada por 12 a 11 y sacó pasaje a la gran final del torneo. Mientras que uno de los locales, Club de Campo, cayó ante Salta Polo Club por 11-10.

La final se disputará esta tarde, a partir de las 15:30 horas, en el Club de Campo de Mendoza con entrada libre y gratuita, Venado Tuerto y Chapaleufú definirán la Copa Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Previamente, por la Copa Roberto Cavanagh Los Sauces jugará ante La Estacada y Arelauquén enfrentará a Ivi Maray, tras quedar terceros en cada zona y disputarán la Copa Amistad.

El polo argentino es el más grande del mundo y además tiene el certificado de licencia Marca País. Este campeonato es un hito más dentro de ese crecimiento del deporte a lo largo y a lo ancho de Argentina y una muestra de cómo se suman cada vez más hinchas, clubes, jugadores y jugadoras.

Resultados de la cuarta jornada:

Zona 1: Cuarto Rincón (Corrientes) 11-8. Hípico de Gualeguaychú (Entre Ríos) y Venado Tuerto (Santa Fé) 12-9 Ivi Maray (Córdoba). Libre: Los Sauces (San Luis).

Zona 2: Chapaleufú (La Pampa) 12-11 La Estacada (Mendoza) y Club de Campo (Mendoza) 10-11 Salta Polo Club (Salta). Libre: Arelauquén (Neuquén).

Las formaciones

Zona 1:

Venado Tuerto (Santa Fe): Magín Burgos 2, Simón Pioltino 2 (Recibió una tarjeta amarilla), Guillermo Cavanagh (h) 6 y Marcos Rooney 6. Total: 16.

Ivi Maray (Córdoba): Manuel Serra 2, Lucas Boccolini 3, Iván Maldonado (h) 5 y Santino Magrini 5. Total: 15.

Club Hípico Gualeguaychú Granazo (Entre Ríos): Salvador Veronesi 3, Manuel Veronesi 3, Franco Veronesi 3 y Nicolás Recaite 6. Total: 15.

Cuarto Rincón ERSA (Corrientes): Martín Cardozo 2, Walter Cardozo 2, Agustín Von Wernich 4 y

Gustavo Usandizaga (h) 5. Total: 13.

Zona 2:

Chapaleufú Epona (La Pampa): Alberto Garzarón 3, Santiago Goñi 4, Iván Lariguet 6 y Gonzalo Guiñazú 3. Total: 16.

La Estacada (Mendoza): Juan F. Guevara 2, Juan M. Sabina 4, Marcelo Garrahan (h) 5 y Jerónimo Venturini 5. Total: 16.

Club de Campo (Mendoza): Emiliano Bernal 1, Álvaro Di Césare 2, Cristian Bernal 4 y Fernando Reynot Blanco 4. Total: 11.

Salta P. C. Airampó: Alfredo Boden 2, Esteban D´Andrea 3, Octavio Olmedo 6 y Felipe Kelly 4. Total: 15

Para tener en cuenta

E la jornada de hoy se jugarán las finales en el Club de Campo Mendoza, con la siguiente programación: por la Copa Amista, que la disputarán los terceros de cada zona, se medirán desde las 12 hs. Ivi Maray (Córdoba) vs. Arelauquén (Neuquén). A continuación, cerca de las 14, lo harán Los Sauces (San Luis) vs. La Estacada (Mendoza) por la Copa “Roberto Cavanagh” (la juegan los segundos). Y el plato fuerte será desde las 15.30, con el partido entre Venado Tuerto (Santa Fe) vs. Chapaleufú Epona (La Pampa), por la Copa Sesquincentenario.

Desde la organización, se informó que las últimas dos finales serán transmitidas en vivo por el streaming de espnpolo.com