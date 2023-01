Nicolás Tagliafico contó detalles inéditos de la Final del Mundo: “Pareciera que fue escrito por alguien”

Luego de que la Selección Argentina se consagrará campeona del mundo en Qatar, los jugadores manifestaron la victoria a través de las redes sociales. Uno de ellos es Nicolás Tagliafico, que tras volver a Francia y reincorporarse a los entrenamientos de Olympique de Lyon, decidió prender un stream en Twitch para repasar los diferentes momentos que la Scaloneta vivió en la Copa del Mundo.

En primer lugar, el ex Independiente y Banfield manifestó que la histórica final contra Francia en la cual reconoció que “tuvieron miedo”. Así mismo, confesó que se trató de “una película” porque vivieron una gran carga emotiva dentro y fuera de la cancha. El número tres dijo: “Cuando Leo (Messi) metió el tercero, me di cuenta de que éramos campeones del mundo, pero después me cayó la ficha de que faltaban un par de capítulos más”.

En el stream se encontraba acompañado por su esposa Carolina Calvagni, quien en un momento de la transmisión interrumpió al jugador para darle un tierno beso. “Pará, estamos en cámara”, manifestó Nicolás.

Cuando visualizaba momentos del gran partido, el futbolista de 30 años recalcó que tenían mucha seguridad tanto él como sus compañeros, luego de la caída con Arabia Saudita y dijo: “Después tratamos de tranquilizarnos porque, de tres partidos para clasificar, había que ganar dos”. Y agregó: “Sabíamos que dependíamos de nosotros”.

Mientras los minutos corrían de la transmisión, el defensor de la Scaloneta confesó como se vivieron los últimos momentos del partido junto a sus compañeros: “Pareciera que fue escrito por alguien. Del 2 a 0 al 2 a 2 fue una locura. Y cuando nos volvieron a empatar en el 3 a 3 parecía mentira. Cuando se lo cuente a alguien dentro de 15 años no me van a creer”. Además, contó que en los penales, se abrazó a Thiago Almada y confesó que cuando Mbappé metió el primer gol le dio mucho miedo “porque generalmente el equipo que empieza pateando le traslada la presión al otro”, expresó el jugador.

En la misma sintonía, confesó que en el momento en el que Francia desperdició la segunda ejecución, se dio cuenta de que realmente iba a levantar la Copa del Mundo, pero no podía decir nada, porque “ya había sentido lo mismo durante el partido” y terminó empatado. “Yo estaba liquidado, porque en el fútbol nunca hay dar nada por hecho, porque todo puede cambiar en un segundo. Es una locura”, subrayó.

La transmisión estaba llegando a su fin cuando el defensor de la Albiceleste, reveló una conversación que tuvo con el famoso productor musical Bizzarap en la previa del último partido en Qatar. “Yo le decía: ‘Estamos bien, estamos confiados, con ganas”. Se sentía en el ambiente de que la final tenía que ser para nosotros, que estábamos fuertes. Era la final de Leo. Se tenía que dar”.

Nicolás ya se reincorporó a los entrenamientos del club francés y lo más probable es que el argentino podría reaparecer el próximo sábado en el partido por la Copa de Francia ante el Metz o en el compromiso de la Ligue 1 que será el miércoles 11 contra Nantes, como visitante.