Nicolás Russo: “Si la situación sanitaria se complica, habrá que esperar”

Falta solo un mes aproximadamente para que llegue la fecha que los dirigentes del fútbol argentino pusieron para la vuelta del campeonato tras el larguísimo parate por la pandemia del coronavirus. Pero hoy en día, todavía está en duda. Los casos diarios siguen en aumento, este viernes se llegó a un nuevo récord de más de 11 mil contagios en un día, y Nicolás Russo, presidente de Lanús e integrante de la mesa chica de la AFA, aseguró que en caso de continuar empeorando la situación el fútbol deberá esperar.

“Nosotros desde AFA no hacemos ningún tipo de presión. Nos ajustamos a lo que diga el gobierno nacional. Si la situación sanitaria se complica, habrá que esperar”, afirmó en declaraciones radiales a TT Sports. “En potencial, los dirigentes aspiramos a arrancar en el último fin de semana de septiembre, si la situación sanitaria lo permite”, agregó también sobre el tema. Luego se refirió al formato, que aunque todavía es un borrador explicó que sin clásicos y en seis zonas es el que más chances tiene de disputarse. “Se busca equilibrar distancias, costos y el tema sanitario con el formato”, aclaró.

Sobre la Libertadores: “Para mí es muy apresurado jugar la copa el 15 de septiembre”

El dirigente también se refirió a la decisión de la Conmebol de reanudar la competencia internacional. “Para mí es muy apresurado jugar la copa el 15 de septiembre. Son 10 países. Yo no estaría tan seguro, es una opinión mía. Con estos números, en muchos lugares, colapsa el sistema sanitario. Brasil, Perú, Chile, están en situaciones complejas. Un entrenamiento no es lo mismo que moverse de país a país. No lo veo tan simple”, opinó.

Además remarcó que la Libertadores arranca algunas semanas antes que la fecha del torneo local y será difícil. “El mes de septiembre va a estar duro, pero esperemos a ver qué pasa”, agregó.