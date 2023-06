Nicolás Romano, de Gimnasia: “Ver a mis viejos emocionados en la tribuna no tiene precio”

Gimnasia y Esgrima, ya se instaló en Buenos Aires de cara al compromiso que sostendrá mañana frente a Defensores Unidos (CADU), por la 20 jornada de la zona A de Primera Nacional, desde las 15.30 en el Gigante de Villa Fox. Un partido que marcará el inicio de la segunda ronda del torneo.

Gimnasia y Esgrima recibe a Agropecuario por la fecha 18 de la zona A de la Primera Nacional. / Gentileza: Prensa GyE.

El Lobo, quiere estirar su buena racha, ya que viene de sumar dos triunfos consecutivos, primero frente al puntero Agropecuario y luego ante Guillermo Brown. El equipo dirigido por, Joaquín Sastre tendrá un choque clave frente al conjunto de Zárate, que marcha en la quinta ubicación. Los mendocinos están sexto a 4 puntos del líder.

El mensana, ha recuperado el protagonismo en sus últimas presentaciones, donde una de sus figuras más relevantes ha sido la del delantero surgido de las inferiores, Nicolás Romano, autor de los goles claves en las victorias del Lobo. “Es un lindo momento el que estoy pasando, siempre es lindo convertir goles, pero si es para ayudar al equipo a sumar de a tres es mucho más importante”, comentó el jugador a Los Andes.

/ Orlando Pelichotti

Respecto al fortalecimiento del plantel en los últimas presentaciones, Romano sostuvo: “Tenemos un grupo muy humilde y trabajador, en el que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso, creo que a medida que pasan los partidos nos vamos conociendo más y se van dando los resultados. Algo que se ve reflejado en los últimos encuentros, donde hemos podido conseguir triunfos seguidos”, dijo.

Nico Romano, que hasta los 16 años fue jugador de futsal, frente Agropecuario marcó el gol de triunfo “con un tanto de salón”: “Por ahí (ríe) me salen esas cosas, es que desde chiquito hice futsal y esas cosas te quedan guardadas para siempre y son un recurso más. Lo importante es que los goles sirvieron para sumar 6 puntos contra dos rivales muy difíciles y terminar la primera rueda en los puestos de arriba”, aseguró.

El delantero blanquinegro, tras su buen rendimiento a recuperado la titularidad y con ello se ha convertido en todo un referente para la hinchada, “Es algo hermoso lo que estoy pasando. Uno cuando está en las divisiones inferiores siempre sueña con poder ser titular en el primer equipo y que hoy lo pueda hacer y la gente me reconozca, es muy lindo. Por eso, en cada partido dejo todo por estos colores y toda esta gente que siempre nos banca”, contó Nico.

Con el gol sobre la hora frente Agropecuario, Romano hizo estallar el estadio Víctor Legrotaglie y, en la platea, Federico y Adriana, sus padres, no pudieron contener tanta emoción esa tarde. “Ver a mis viejos en la tribuna emocionados, no tiene precio. Ellos saben por todo lo que he pasado para llegar acá y hoy, estar pasando un buen momento es algo lindo, también para ellos”, expresó.

En cuanto a la cantidad de partidos empatados por el Lobo en la primera rueda a esta racha ganadora indicó: “Es verdad, empatamos muchos partidos, pero puertas adentro sabíamos que si corregíamos algunos detalles los resultados iban a cambiar, por suerte pudimos lograr eso. Igual, tenemos que seguir mejorando, porque es un torneo muy competitivo. Pero si logramos concretar las jugadas y los goles que fallamos, pienso que vamos a pelear en los puestos de arriba”, aseguró Nico Romano.

Los convocados

Arqueros: Brian Olivera y Kevin Humeler. Defensores: Alejandro Gutiérrez, Maximiliano Padilla, Sebastián Olivarez, Fernando Bersano, Facundo Nadalín, Fabrizio Acosta, Matías Recalde. Volantes: Robertino Seratto, Lucas Villarruel, Ignacio Antonio, Rodrigo Castro, Nahuel Barboza, Héctor Herrera, Santiago López, Benjamín Ortiz, Jeremías Puch y Pablo Ortega. Delanteros: Agustín Herrera y Nicolás Romano. DT: Joaquín Sastre.