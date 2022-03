Nicolás Palau hará su estreno en el TC2000 Series

En las últimas horas quedó asegurada la participación de Nicolás Palau en el TC2000 Series con un Ford Focus del JM Motorsport. El mendocino debutará en la categoría y en la tracción delantera a nivel nacional.

En charla con Carburando, Palau habló de cómo se gestó la alternativa de correr en la divisional que acompaña al TC2000. “Al principio, la gente de Auto Sport me presentó a Juanjo Monteagudo y luego surgieron cambios en la categoría con la compra por parte del Tango Sports Team. Con los hermanos Levy tengo una relación excelente, así que ellos me dieron la oportunidad de que me suba a estos autos y con Monteagudo entablamos una relación muy linda desde el primer momento”, señaló en primera instancia.

Nicolás Palau debutará en el TC2000 Series

Por su parte, el cuyano manifestó sus objetivos para el campeonato que comienza el fin de semana en Rosario. “Espero para el principio de la temporada lograr buenos resultados y no desentonar. Queremos ser protagonistas desde el comienzo, aunque tengo que adaptarme al Focus, a la tracción delantera y al circuito que no conozco, pero voy con la expectativa de pelear adelante”, indicó.

La única experiencia del crédito de San Martin en tracción delantera fue con un Hyundai Elantra del TCR South America. “Tuve la experiencia de correr en el TCR South America junto con Eugenio Provens en la carrera de invitados que se hizo en Buenos Aires”, contó.

Por último, Palau contó sus sensaciones por participar en dos categorías a nivel nacional, ya que también seguirá en el Top Race con el Pfenning Competición. “Correr en dos categorías a nivel nacional es el sueño del pibe. Era un anhelo muy grande, estoy que no lo puedo creer. Estoy muy agradecido de toda la gente que estuvo al lado mío desde el principio y ahora, no queda otra cosa que darlo todo y hacerla las cosas lo mejor posible”, concluyó.