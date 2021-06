Nicolás Palau ganó en Buenos Aires

El Top Race Series disputó su tercera final del año en el circuito número 9 del Autódromo de Buenos Aires con victoria del mendocino Nicolás Palau.

El piloto del Pfening Competición había logrado un gran rendimiento en la previa y pudo largar desde la primera posición la final. Desde que se apagó el semáforo se escapó de Ianina Zanazzi que se mantuvo en el segundo lugar hasta que a 18 minutos del final tuvo un despiste y cedió terreno.

En base a un gran ritmo, Palau pudo conservar la primera posición. Si bien en el final de la carrera, Otero, Sánchez y Verriello se le acercaron porque se encontró con unos rezagados, el líder aguantó y se llevó la victoria en el Top Race Series.

Ganó Nicolás Palau en un neto de 27 minutos, 38 segundos, 494 milésimas. Segundo terminó Miguel Otero a 1.966, tercero fue Oscar Sánchez a 2.709, cuarto Diego Verriello, quinto lugar para Ianina Zanazzi, sexto Gastaldi, séptimo Alzamendi, octavo Tambascio, noveno Tracogna y décimo Grosso.

“Pudimos hacer una carrera prolija, traté de aguantar con una maniobra defensiva en la largada con Ianina. Logré hacer una diferencia, pero corrí a fondo porque atrás venían muy rápido. Me enojé cuando me encontré con unos rezagados ya que me taparon y perdí tiempo, pero tenía un gran auto y gracias al equipo nos pudimos mantener adelante”, expresó el ganador, Nicolás Palau tras la victoria en Carburando.

La próxima fecha del Top Race será el 4 de julio en circuito a confirmar.