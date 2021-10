Nico Palau, con un buen arranque en Buenos Aires

El Top Race Series está disputando este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, una nueva fecha del certamen, con la presencia de Nicolás Palau. El oriundo de San Martín, con el Toyota del Pfening Racing, está teniendo un muy buen fin de semana, más allá de los avatares propios de una carrera de autos.

El piloto mendocino, que viene de ganar la competencia anterior, comenzó la actividad luchando por los puestos de arriba. Fue 2º en las dos primeras tandas de entrenamiento y hasta se dio el gusto de ser el más rápido en la clasificación. Pero luego, en la tanda de los cinco más rápidos, tuvo un inconveniente que lo dejó en la cuarta colocación.

Desde esa posición partió en la competencia Sprint, aunque a los pocos metros de iniciada tuvo un par de roces con rivales y perdió varios puestos hasta quedar octavo. Sin embargo, gracias a su gran manejo y al buen ritmo del auto, pudo remontar para ver la bandera a cuadros en el cuarto puesto, que lo mantiene expectante para la gran final de mañana.

“Anduvimos rápidos todo el fin de semana. Fui el más rápido en la clasificación, pero en la super pole se me rompió la bomba del freno trasero y me hizo perder un par de décimas. En la carrera Sprint me tocaron en la largada, quedé octavo y después remonté hasta llegar cuarto. Mañana la final es larga y tengo un buen auto. Estoy seguro que vamos a hacer un buen papel”, señaló Palau, que marcha en la segunda ubicación del certamen, a cuatro puntos del líder.

La actividad en el autódromo Oscar y Juan Gálvez para el piloto mendocino continuará hoy, con la competencia final, a 25 minutos + 1 vuelta, a partir de las 10.20, televisado por TyC Sports.