Sorpresa: Nico González confesó en qué club argentino sueña jugar e ilusionó a los hinchas

Nicolás González es una de las fijas de Lionel Scaloni desde que tomó las riendas de la Selección argentina. Lamentablemente este futbolista se perdió el Mundial por lesión, pero eso no impidió que vuelva a tener sitio en la nómina titular de manera oficial en el inicio de las actuales Eliminatorias.

A esto hay que sumarle su exitoso presente a nivel clubes, donde despunta de buen juego y goles en la Fiorentina de Italia, donde posee contrato hasta 2028, por lo cual su regreso al fútbol de nuestro país todavía está muy lejos de concretarse, aunque aseguró en qué club le gustaría desempeñarse de jugar en nuestro suelo.

Fue en una entrevista que le realizó en su casa el youtuber Ezzequiel, donde este futbolista manifestó un sueño: “Yo tengo muchas ganas porque quiero cumplirle no sé si un sueño, pero quiero que mi hermano me vea con la camiseta de River puesta, para él sería muy lindo y para mí muy especial”.

“Son muchas las ganas, pero hoy en día pienso acá. En el día de mañana me encantaría poder estar en River si Dios quiere, pero todo mi entorno sabe que tengo muchas ganas de estar ahí”, expresó el volante, quien ilusionó a todos los hinchas millonarios.

Nico González, fanático de River

Nico González habló de lo que significó perderse el Mundial Qatar 2022

En la misma entrevista, Nico González habló del duro momento que pasó en noviembre del año pasado: “Hasta el día de hoy lo pienso. Es un momento duro. La pasé muy mal. Estaba en Qatar, faltaban tres días para que arranque el Mundial. La llamé llorando a mi vieja, ellos viajaban al otro día. Estaba con Alexis, él me vio llorar. Con los días, los meses, fui levantando. Que eso no se terminaba ahí, que voy a tener revancha. El año pasado con la Fiorentina llegué a dos finales, en mi cabeza estaba ‘me perdí la final, pero esto se me tiene que dar’. Perdí las dos, pero la vida no termina ahí. Tengo que seguir trabajando y olvidarme del Mundial. Decís ya pasó, somos todos felices, pero uno estando ahí, a tres días de arrancar, fue muy duro... Jamás pensé que me pasaría. Hoy estoy feliz, lo dejé en el pasado. Con el apoyo de mis seres queridos lo pude sacar de mí”.

“Antes no creía mucho en eso. Después hice un cambio. Hoy en día hablo con un psicólogo. Cada persona que no me ve por un tiempo y me ve ahora me dice que ve un cambio muy grande. Yo me veo igual que siempre, pero los de afuera me lo hacen notar”, concluyó el jugador polifuncional que la temporada pasada perdió la final de la Conference League y la Coppa Italia.

Nico González con su novia Paloma

