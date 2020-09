Nico Blanco, el argentino que ganó con Gasly en la F1

El mecánico argentino Nicolás Bianco, que trabaja en Alpha Tauri, equipo que ganó en Monza con Pierre Gasly, contó intimidades de la victoria en Carburando en Casa.

“Fue una carrera en la que vivimos una tensión especial. No es fácil estar adelante para un equipo chico como el nuestro. Pierre Gasly se manejó todo. Estuvo 27 vueltas adelante y fue grandioso. Fue distinto. Nunca nos había pasado como equipo vivir la bandera roja, estábamos perdidos. Pero nos tranquilizaron”, confesó.

“No sabíamos cuándo y cómo podíamos tocar el auto, si podíamos o no sacar neumáticos. Nos dijeron que se largaba de nuevo y que los autos iban a quedar en el pit line. Yo no sabía qué hacer, fui y miré el auto, pero sin tocarlo. Hasta que el jefe de mecánicos nos dio las indicaciones”, detalló el cordobés.

“Lograr un resultado como este en una estructura tan chica es lo máximo que te puede pasar. Nosotros damos todo, pero no se puede ganar siempre”, agregó.

“Ganamos en Italia con un equipo italiano; eso es muy lindo. Cuando sos un equipo chico das el corazón. Y los italianos, al igual que los argentinos, somos de cantar. Nos pasamos adelante a cantar el himno y a celebrar con Gasly”, indicó Bianco, que destacó: “En cuanto a los festejos tuvimos una pequeña fiesta en el hotel. Estamos en pandemia, no se hizo mucho más. Y luego a descansar para el viaje a Toscana para la próxima fecha, el fin de semana próximo, en Mugello”.

Sobre el flamante ganador de la Fórmula 1, comentó: “Gasly es una grandísima persona, como se vio en todos lados. Todos vinieron a saludarlo. Muy compañero, juega siempre, nos jode, trata de hablar en italiano. Y como piloto es muy bueno”.

Bianco explicó cuál es su función dentro de Alpha Tauri: “Yo estoy en la estructura de Danii Kvyat. Obviamente que yo trabajo en la suspensión trasera de los dos autos. Si bien el ruso habla en español, todos nos comunicamos en italiano. Pero a mí me saluda en español”.

Claro está que Alpha tauri, ex Toro Rosso (y a su vez ex Minardi) tiene relación directa con Red Bull. El equipo principal cuenta con más de 1500 personas, mientras que la estructura, con sede en Faenza, apenas supera las 600: “Somos dos equipos. Si bien el dueño es el mismo, somos dos equipos diferentes con Red Bull. Peleamos por lo mismo, aunque con estructuras diferenciadas. Nosotros le compramos elementos, pero nada más”.

Bianco explicó la evolución de los coches en el primer semestre del año: “Nuestro auto creció muchísimo desde las pruebas en Barcelona a estos días. No entiendo cómo no está andando Ferrari. Una casa tan grande no se entiende cómo está atrás. No le hace bien a la Fórmula 1 que esté tan atrás. Nosotros con este triunfo estamos con los pies en las nubes, estamos volando. Esta victoria nos demuestra a nosotros y a todos los equipos que no son los poderosos que se puede llegar”.