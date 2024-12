Neymar disparó con munición gruesa contra el PSG: “Hubo una injusticia. Lo mismo le pasó a Lionel Messi”

La historia entre Neymar y París Saint Germain no terminó de la mejor manera. Después de un corto idilio entre ambos, la relación se quebró y el brasileño comenzó a sufrir. Lo que se presuponía, fue confirmado por el propio delantero en las últimas horas. Además, el atacante aseguró que está feliz en Arabia Saudita, y que el nivel del campeonato es muy bueno.

En diálogo con RMC Sports, el astro contó que dejó de ser feliz, y que eso provocó su salida: “Simplemente ya no era feliz allí. El club y el entrenador ya no querían utilizarme. Ya me lo habían dicho, así que tenía que tomar una decisión. Y me gustó la propuesta de Al Hilal”.

Neymar no la pasó bien en Francia. (AP Foto/Christophe Ena)

La bronca de Neymar Jr pasa porque su etapa en Francia coincidió con su mejor nivel deportivo, lo que no fue valorado en su momento:”Mis años deportivos en el PSG fueron, seguramente, los mejores. Pero fue muy triste para mí, porque a menudo tenía lesiones muy graves que podían durar tres, cuatro o seis meses. Me molestó mucho, pero a nivel futbolístico, a nivel deportivo, fue el mejor Neymar que tuvieron en toda mi carrera”

Según sus declaraciones, a Lionel Messi también lo marcaron desde la propia institución, y sufrió maltratos que no han salido a la luz: “Los últimos dos o tres años no fueron iguales que el primero... cómo me trataron, lo mismo le pasó a Lionel Messi. Para mí hubo una injusticia, porque siempre lo di todo en el campo. No tengo resentimientos, pero estaba un poco triste por la forma en que fui tratado por la afición, especialmente cuando vinieron a mi casa, cuando quisieron invadir mi casa, insultarme o querer pegarme. Para mí, cruzaron la línea”.

Messi y Neymar fueron hostigados durante su última etapa en PSG

De todas formas, el atacante aseguró que no guarda rencor, y que desea lo mejor para el PSG. “Respeto al club siempre lo apoyaré para que obtenga los mejores resultados. No tengo ningún resentimiento hacia el club, sólo tengo un poco de resentimiento hacia la gente que dirige el club y algunos aficionados. Pero eso es cosa del pasado”.

Neymar llegó a Arabia Saudita para sumarse al Al Hilal, donde está mucho más cómodo.”Conocí este club, la cultura local y el campeonato. Me sorprendió mucho mi recibimiento aquí y la amabilidad de la afición. El campeonato va creciendo, nuestro equipo también, y junto a mi familia, estamos seguros de que tomamos una buena decisión”.

Sobre el nivel deportivo de la Liga de Arabia, Ney aseguró estar sorprendido: “Estoy realmente muy feliz aquí. Y todos los jugadores que quieren venir aquí están sorprendidos por el nivel o por ciertos aspectos muy positivos de este campeonato”.