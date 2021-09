Néstor García, su plan para la Selección Argentina y la admiración por Sergio Hernández

Después del alejamiento de Sergio Hernández como entrenador, la Selección Argentina de básquet oficializó la llegada de Néstor García, quien tuvo su presentación formal ante la prensa y compartió detalles de su proyecto en una conferencia de prensa organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol.

“Sabemos que este es un ciclo nuevo en el que se nos va Luis (Scola), importante no solo por su legado sino también como hombre grande, jugando de cinco falso. Se va el goleador y son muchas las áreas a cubrir como equipo”, comenzó diciendo el flamante entrenador, respecto de la Selección que hereda tras los Juegos Olímpicos de Tokio y el retiro de Luis Scola.

Che García: “El único asistente confirmado es Leo Gutiérrez”https://t.co/bqUOP9JFRi pic.twitter.com/ipruA2iUKW — Básquet Plus (@basquetplus) September 16, 2021

Más allá de eso, el Che aseguró que siente que el equipo tiene lo necesario para afrontar un nuevo desafío, aunque todavía hay áreas para mejorar y crecer: “Entiendo que tenemos material de primer nivel. Me parece que tenemos jugadores con mucha experiencia internacional, un perímetro importantísimo. Nos falta gente grande y lo sabemos todos, pero Argentina siempre se las ha rebuscado para competir contra cualquiera”.

Según pasan los años... El Che García con su hijo Tomás en los 90, apenas nacido, en el título del Preolímpico 2011 en Mar del Plata, como asistente de la selección, y hoy en Nueva York, donde Tomy vive. Lindo repaso de una dupla que se quiere mucho. pic.twitter.com/witb61t1i6 — Básquet Plus (@basquetplus) September 16, 2021

Con respecto al estilo de Selección que quiere, García explicó que su proyecto se basa en tres cosas a las que definió como claves: “Compromiso, que ya lo tienen. Focus, que es estar preparado y concentrado para lo que tenemos que jugar. Y que no hay nada ni nadie más importante que la selección. A partir de ahí, tenemos que defender bien, pasarnos la pelota, jugar... Pero no tenemos que definirnos por una sola característica”.

Es oficial. Néstor "El Che" García es el nuevo entrenador de la Selección Argentina. (vía CAB). pic.twitter.com/mAwc3vNyZ8 — Basquet Argentina (@BasketArgentina) September 14, 2021

Al ampliar sobre la cuestión, el coach fue claro y explicó que no se trata de añadir cosas al funcionamiento sino más bien de potenciar la actualidad de los jugadores: “Creo que hoy no se trata solo de sumar. Estoy convencido que se trata de multiplicar. Muchas veces alguien puede tener una buena noche ofensiva, pero si no tiene los conceptos de compromiso, focus y de entender que lo más importante es el equipo, es como multiplicar por cero. Da cero”.

🇦🇷 ¡Renovación en deportes colectivos!



🏀 El Che García fue confirmado como entrenador reemplazante de @ssergioh en la Selección Argentina de básquet.



🤾‍♂️ Por su parte, Guillermo Milano se hará cargo de Los Gladiadores en lugar de Manolo Cadenas después de #Tokyo2020. pic.twitter.com/op5KpXNb5h — Florencia Mó (@FlorenciaMo06) September 14, 2021

Al ser consultado sobre las palabras de Sergio Hernández al felicitarlo por su nombramiento, García se deshizo en elogios: “Tenemos una relación desde muy chicos. Tengo un respeto enorme por él, me parece un crack. Es un honor lo que dice y piensa de mi. Lo que él ha hecho -así como también los demás entrenadores- por la Selección ha sido espectacular. Que él hable de mi y diga lo que piensa es un gran halago y un apoyo importantísimo”.

Finalmente, si bien no dio demasiadas precisiones, el Che confirmó al exjugador de la Generación Dorada Leonardo Gutiérrez en su cuerpo técnico: “La única persona confirmada en mi cuerpo técnico es Leo. Ya he hablado con él para que sea parte del staff. Por supuesto que todos los entrenadores tienen las puertas abiertas, pero esto ha sido muy pronto y, cuando salió mi nombramiento lo llamé. Es un jugador que ha hecho muchas cosas por mí, un entrenador que viene de ganar todo en Argentina, de estar con la Generación Dorada, ser campeón y de hacer un gran trabajo con la Sub 16. Es ADN Argentino. Tengo un respeto enorme por él”.