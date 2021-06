GritaloporD10S: Nery Pumpido mostró una video inédito del gol de Maradona a Inglaterra

Este 22 de junio fue una fecha especial para todos los argentinos, ya que se celebró un nuevo aniversario del gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Durante todo el día se vieron diferentes homenajes al capitán de la Selección Argentina, ya que también ese día convirtió el recordado gol de “La mano de Dios”.

Entre medio de todo el festejo, ya en el final del día Nery Alberto Pumpido dio la nota al subir a su cuenta de Twitter un video inédito del gol de Diego, pero con una cámara que estaba detrás de su arco y capta la reacción del arquero en el momento del segundo tanto.

En esos 26 segundos se puede ver como el ex entrenador de Godoy Cruz se tomaba la cabeza y hacía ademanes como no pudiendo creer lo que acababa de pasar en el estadio Azteca acompañado con la frase: “Como no gritarlo así al mejor de todos Goolllllllllll”.