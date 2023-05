Neri Cardozo, el mendocino que fue campeón mundial juvenil en 2005: “Esta selección tiene jugadores como para ganar el título”

Neri Raúl Cardozo es el jugador récord del fútbol mendocino. En silencio, con perfil bajo y mucho trabajo, el gurrumín que partió a Rosario a los 13 años en busca de sus sueños logró escribir su nombre en la historia grande del fútbol argentino.

Es el único futbolista nacido en Mendoza que tiene una Copa del Mundo de FIFA: integró el equipo titular y fue campeón con Argentina al lado de Messi en el Mundial Sub 20 disputado en Países Bajos, en 2005. Por si eso fuera poco, con 19 títulos no sólo es el futbolista mendocino más ganador de todos los tiempos, sino que integra el selecto grupo de los quince futbolistas más laureados del país.

A los 36 años continúa vigente, jugando para el Venados FC de la segunda división de México nació el 8 de agosto de 1986 en Godoy Cruz.

Relajado, desde la comodidad de su casa en Mérida y disfrutando de la calidez de su familia (su mujer mexicana, Mariana, y tres de sus hijas Isabella, Camila y la pequeña Luciana), Neri accedió gentilmente a una larga charla y tendida con Los Andes.

-Sos el único mendocino campeón del mundo. ¿Qué se siente?

-Una alegría muy grande, haber salido campeón mundial juvenil con Argentina en el 2005 con los compañeros que tuve en esa selección (Messi, el Kun Agüero, Gago, Zabaleta) es motivo de orgullo. Además, fue la primera vez que la Selección salió campeona del mundo en Europa.

-No es el único récord. Sos el futbolista mendocino con más títulos.

-Sí, la verdad que es un orgullo muy grande. Es muy importante haber logrado tantos títulos. Por suerte gané campeonatos en casi todos los clubes donde jugué.

Cardozo fue una pieza fundamental en ese equipo.

-También fuiste parte del plantel de Argentina campeón del Sudamericano Sub-17 2003 en Bolivia. ¿Qué recordás de ese título?

-Era mi primera vez en la selección argentina y tenía una felicidad inmensa. En ese momento yo estaba en Newell’s y los jugadores entrenábamos de lunes a jueves con la selección, y el viernes volvíamos para entrenar con nuestro equipo. Entonces, esos cuatro o cinco jugadores ya éramos como hermanos, porque vivía más con ellos que con mi familia.

-En Boca dejaste una imagen imborrable, en Racing saliste campeón y en Defensa hicieron una gran campaña. ¿Cuál es el equipo con el que estás más identificado?

-En Argentina me siento más identificado con Boca, por supuesto. Y cuando vine para México me sentí muy querido por la gente e identificado con Monterrey, donde pasé cuatro años muy lindos porque jugamos campeonatos y ganamos casi todo.

-Jugaste el Mundial de Clubes con Boca y también con Monterrey.

-Claro, lo jugamos tres años seguidos porque ganamos la Liga de Campeones de la Concacaf en 2011, 2012 y 2013. Antes había ido con Boca en el 2007.

-Ese es otro récord, Neri: ningún mendocino jugó cuatro mundiales de clubes.

-No tenía ese dato, pero puede ser.

-¿Y también podrías tener una medalla de oro olímpica?

-Asi es, pero bueno, ya pasó. Lamentablemente no se pudo dar.

-Acá se debate sobre quién es el mejor jugador mendocino de la historia y se lo menciona al Víctor y a Enzo Pérez. ¿Coincidís?

-La verdad que son muy buenos jugadores. Por suerte, varios jugadores de Mendoza tuvimos la oportunidad de llegar a Primera y a algo más. A Enzo (Pérez) le tocó jugar en Europa y a mí no. Pero a mí me tocó ganar una Copa del Mundo de menores con la Selección y también es muy importante. Los jugadores que salimos de Mendoza no somos muchos, pero hemos representado bien a la provincia.

-No muchos jugadores en el mundo han tenido el privilegio de jugar Messi, Riquelme, Agüero y Gago. ¿Cómo fue jugar con ellos?

-La verdad que muy lindo. En mi época me tocó jugar con jugadores consagrados en Boca, que venían de ganarle la Intercontinental al Milan como Abbondanzieri, Schiavi, Clemente, Palermo, Cascini. Había excelentes jugadores y la vara estaba muy alta. Cuando Bianchi me hizo debutar en la Bombonera contra Gimnasia estaban todos ellos, yo no me lo esperaba. El 1 de enero nos habíamos presentado en la pretemporada y a mediados de marzo Bianchi me llamó y me dijo que iba a jugar de titular. Para mí era un sueño ir a la concentración con ellos. Quedé muy sorprendido, no me lo esperaba porque había jugadores que habían subido un año antes que yo, como Ledesma y Caneo, que jugaba en mi puesto. En ese momento se había lesionado Diego Cagna y el profe tuvo que buscar un reemplazante para ese puesto.

-¿Qué recordás de ese Mundial Sub-20? Al igual que en el Mundial de Qatar, Argentina debutó perdiendo y después fue campeón.

-Así es, perdimos en el debut contra Estados Unidos, y después le ganamos 1-0 a Alemania y tuve la suerte de hacer el gol de la victoria. Vivimos un mes muy lindo juntos. El profe Salorio armó una dinámica de entrenamientos muy entretenida y la pasamos bien. Y obviamente con los jugadores que teníamos en ese momento, tuvimos un plus futbolístico.

Neri Cardozo de Argentina reacciona después de marcar el primer gol de su equipo durante la primera ronda del Grupo D, Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol entre Argentina y Alemania en el estadio Emmen Stadium en Emmen, Países Bajos, el sábado 18 de junio de 2005. (Foto AP/Peter Dejong)

-Además le ganaron a Brasil...

-Sí, en octavos le ganamos a Colombia, después le ganamos en cuartos 3-1 a España, en semifinales 2-1 a Brasil y jugamos la final con Nigeria. Recuerdo que ese día contra España Messi jugó espectacular, eran tremendas las cosas que hacía con la pelota. Yo lo conocía de mucho antes porque lo habían traído para jugar un partido amistoso contra Paraguay y ya en la entrada en calor me di cuenta de que era un jugador distinto.

-¿Se veía que podía llegar a ser el mejor del mundo?

-No lo imaginaba, pero sí se veía que tenía algo diferente a todos nosotros, más que ya estaba entrenando con la primera del Barcelona.

-¿Por qué no jugaste la final contra Nigeria?

-Porque me habían sacado dos amarillas y por acumulación de amonestaciones no pude jugar, me quedé con una bronca terrible. Si no me equivoco, jugó Rodrigo Archubi por mí.

-En el primer partido, contra Estados Unidos, Messi y vos estuvieron en el banco de suplentes. Luego ingresaron y no salieron más.

-Sí, así fue. El DT (Pancho Ferraro) lo decidió así y por suerte entramos y no salimos más. La verdad que tuve ese privilegio de estar con él en ese momento de nuestras vidas, y es algo que no olvidaré nunca más en mi vida. Seguro que ahora ya cambió muchísimo. Leo era muy callado, se juntaba mucho con Agüero y conmigo cuando salíamos. Éramos muy unidos y nos llevábamos muy bien.

-¿Con quién les tocó compartir habitación?

-A Messi le tocó con Agüero y a mí con el Flaco Archubi, de Lanús.

-¿El Kun era jodón?

-Si, era bastante jodón y divertido.

-¿Perdiste contacto con ellos?

-Sí, después de que me vine a México, no tuve más contacto con ellos porque nuestras vidas se dividieron en diferentes países.

-En 2020 dijiste que habías descartado la posibilidad de jugar en Mendoza. ¿Seguís pensando igual?

-Me llamaron varias veces, pero a mi edad hay que entender que queda poco hilo en el carretel y hay que quedarse en un lugar para la familia se afirme en un lugar. Por eso decidí venir a Mérida, porque Defensa y Justicia quería que me quedara y me iban a renovar por tres años más.

-¿Qué recordás de tus inicios en el fútbol de Mendoza?

-Recuerdo cuando jugaba a la pelota con mis amigos en el barrio Suárez, que está cerca de Villa Hipódromo. Mi mamá me llevaba a una escuelita de fútbol que estaba cerca de la casa de mi abuela, en Luzuriaga. Siempre iba a jugar con mis amigos y mi primo, que era más grande que yo. En ese tiempo para Navidad y Reyes pedía una pelota, nada más. No quería ni autitos, ni remeras de fútbol, solamente una pelota.

-Los de la Lepra dicen que jugaste ahí y los de Godoy Cruz, para ellos.

-En los dos jugué. La verdad que en un principio jugué para Godoy Cruz en Inferiores, pero después hubo un Mundial de UNICEF, pero Godoy Cruz no me dejaba ir. Yo les dije que quería ir porque había un equipo conformado por los mejores jugadores de Mendoza y yo quería estar. Se jugaba contra Boca, el Real Madrid, era un mundial grandísimo. Godoy Cruz no me dejó ir y me dijo que si me iba no podría volver más a retomar. Entonces, no me quedó otra que irme y después de que terminó ese mundial, el entrenador que me había llevado tuvo la posibilidad de ir a Independiente Rivadavia y entonces me fui con él.

-¿Cuándo te fuiste de Mendoza?

-A los 13 años, cuando jugaba en Independiente Rivadavia, me fui para Newell’s porque había un ojeador en Mendoza observando chicos de las categorías 88 y 89. Entonces, a mi entrenador (José Guardia) le dijo que me probara y Newell’s respondió que no querían jugadores 86 porque en ese entonces, la de Newell’s era la mejor categoría que tenía AFA. Me fui temprano de Mendoza a una pensión de Newell’s, estuve un año sin jugar porque Independiente Rivadavia en ese momento pedía mucho dinero por mí. Después, arreglaron y pude jugar.

-¿Tenés un familiar jugando en las Inferiores de Godoy Cruz?

-Sí, mi primo Luciano. Me dijeron que juega muy bien, pero todavía no lo he visto porque no dejan que se filmen los partidos,

-¿Sos hincha del Tomba?

-Sí, soy de Godoy Cruz y con Miguel Mercau, que ahí en el chat afirma que yo soy tombino, con el papá de mi amigo íbamos a ver al equipo, nos parábamos y nos íbamos a la cancha con la barra brava de Godoy Cruz.

-Messi o Riquelme, ¿con quién era más fácil tirar paredes?

-Con los dos era fácil jugar. Obviamente que con Riquelme jugué más tiempo, viajamos mucho, hubo pretemporadas y teníamos más diálogo. Con Morel Rodríguez, Battaglia, Palermo Barros Schelotto. también compartimos muchos entrenamientos. Los jugadores de esa época gloriosa de Boca me cuidaron mucho.

-En el 2007 te pusiste la camiseta de la selección mayor en un amistoso ante Chile en Mendoza. ¿Fue otro momento importante?

-Por supuesto, fue una alegría muy grande porque fue mi debut con la selección mayor. El Coco Basile había armado un equipo con jugadores del fútbol argentino y para mí fue un orgullo jugar en la selección mayor.

-El Coco te conocía de Boca…

-Exacto, yo lo había tenido en Boca, salimos campeones y me convocó después a mí y a otros jugadores de ese equipo de Boca.

-¿Por qué no fuiste a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008?

-Cuando me fui de Boca perdí la chance de ir a los Juegos Olímpicos, pero como me fui de Boca me bloquearon y no pude ir. Fue un castigo.

-¿Por qué te fuiste de Boca?

-Cuando era menor de edad yo había firmado un contrato por 5 años. Y en un artículo de la FIFA decía que los contratos para los menores de edad debían firmarse por 3 años. Había cumplido los tres años y un año más. Y mi representante y un abogado, que al día de hoy lo tengo conmigo. Averiguaron si me podía ir y me fui.

-¿Quién te llevó a Boca?

-Mi representante tenía varios jugadores en Newell’s. Entonces, en un momento era medio dueño del club con el presidente Eduardo López y entre ambos se repartían el 50 por ciento de los pases. Se pelearon y mi representante se llevó todos los jugadores de Newell’s y les buscó equipo en Buenos Aires. En ese entonces yo podría haber ido a cualquier equipo porque ya había jugado en la selección argentina. Pero me decidí por Boca porque íbamos con un grupo grande de esos jugadores con los que había estado en Rosario. A Boca llegué con 15 años.

-También integraste el Boca campeón de la Libertadores 2007 con Russo. ¿Por qué creés que Boca no pudo ganar más la Libertadores?

-Ese de 2007 era un equipazo. Teníamos buenos jugadores y una meta, salir campeón de la Libertadores, nada más. No teníamos que ser amigos, pero sabíamos que teníamos esa meta. Ojalá Boca pueda ser campeón de América otra vez pronto.

-¿El Racing de “Chacho” Coudet campeón de la Superliga 2018/2019 fue otor de los equipazos que te tocó integrar?

-El equipo que se armó esa temporada ahí con Coudet y todos esos jugadores, la verdad que fue hermoso. Es más, a mi mujer es hincha de Racing y es amiga del hija del presidente Blanco.

-De pequeñito hay fotos de Neri Cardozo con la camiseta de….

-En un momento cuando era muy chiquito, hasta los 5 o 6 años era de Independiente de Avellaneda porque mi mamá era del Rojo. Me gustaba mucho Pascualito Rambert. Después mi viejo me hizo hincha de Boca.

-¿Es cierto que vos sos futbolista en gran parte por tu mamá?

-Sí, por mi mamá y mi viejo también. Mi viejo era arquero y mi mamá jugaba de ‘9′, era delantera como yo.

-¿En qué puesto jugabas en las infantiles e inferiores?

-Jugaba adelante, siempre arriba.

-¿Quién te puso de volante por izquierda?

-Vos sabés que cuando fui a una prueba a Newell’s, me tocó de “2″ este que jugó después conmigo en Newell’s: Ezequiel Garay. Él jugaba de 2 y cuando yo llegué pesaba 50 kilos y medía 1,50. Él era grandote, no le pude ganar casi nunca. En una de esa prácticas, un entrenador de puso de “8″ y me sentía mucho mejor.

-¿Y actualmente en Venados FC de qué estás jugando?

-Estoy jugando más de doble “5″.

-¿Están peleando el ascenso?

-No hay ascenso acá y la verdad que no sé por qué. La verdad que jugar por jugar no está bueno. Es un club que está bien organizado y está muy lindo. El único problema es que jugás por algo, pero no podés subir a Primera. Si salís campeón, estás en el mismo lugar. En cambio, en argentina si terminás primero tenés más posibilidades de subir a Primera.

-Recién dijiste que no te queda mucho hilo en el carretel, ¿hasta qué edad tenés pensado jugar profesionalmente?

-Tengo 36 años, y la verdad que gracias a Dios no tuve muchas lesiones. Pero en el último año con Venados me tocaron dos duras lesiones: en una me rompí la clavícula y en la otra se me rompió un tendón del cuádriceps. Me tuvieron que abrir y poner un tornillo. Fueron las dos únicas operaciones de mi carrera. Esperemos que el cuerpo siga bien porque mi idea es seguir jugando hasta donde dé.

-Entonces, sos como el vino mendocino. Mientras más añejo mejor.

-No es lo mismo que cuando tenía 22 años, a la velocidad que jugaba. Ahora es más tranquilo y más pausado, pero con la misma dinámica.

-¿Te gustaría seguir ligado al fútbol de alguna manera?

-La verdad que mi mujer me dijo que me ponga a estudiar algo relacionado con el fútbol porque es lo único que sé hacer. La verdad que sí, me he puesto a estudiar para DT y también para directivo. Aunque la verdad que no me veo como director técnico. Eso lo digo ahora, no sé lo que puede pasar de aquí a dos o tres años.

-¿Tenés pensado quedarte a vivir en México?

-Sí, lo estamos pensando muy seriamente. La verdad es que la ciudad de Mérida es muy hermosa y está haciendo una temperatura que ronda los 34 grados.

Neri Raúl Cardozo ganó muchos títulos con Rayados de Monterrey y se ganó el cariño de los hinchas. Es ídolo.

-La gente de Rayados de Monterrey te ama. ¿Seguís al equipo?

-Obviamente tengo mi lugarcito ahí, mis abonos. De hecho, mi mujer es de Monterrey desde mucho antes de que nos conociéramos.

-Hay muchos argentinos que fueron y se hicieron ídolos del club...

-Sí, hubo muchos jugadores que son de nuestro país. Nico Sánchez, Carlos Sánchez, Ramiro Funes Mori. Y la verdad que es un club hermoso, la gente es única.

-¿Cómo viviste la consagración de la Selección Argentina en Qatar?

-Me emocioné muchísimo y me puse muy contento por los jugadores, pero por sobre todo por Leo Messi porque merecía ser campeón del mundo, también me saco el sombrero y me puse muy contento por la gente de Argentina, que fueron hasta allá y por la gente que se quedó apoyando desde aquí. Fue algo único.

-¿Creés que es la mejor selección de la historia?

-Son diferentes épocas, no sabemos si el equipo del ‘86 sería igual o mejor porque son diferentes épocas. Hay que disfrutar los campeonatos en los que se sale campeón.

-¿Qué opinás de la actual Selección Sub-20 de Mascherano?

-Tiene muy buenos jugadores, y ojalá que le vaya muy bien. Si bien no lograron la clasificación en el Sudamericano, creo y espero que les vaya muy bien. Y es algo de lo que no tengo dudas porque además cuentan con el plus de jugar en nuestro país. Ojalá puedan lograr la séptima corona.

ALGO PERSONAL

Neri Raúl Cardozo

Fecha y lugar de nacimiento: 8 de agosto de 1986 en Godoy Cruz.

Edad: 36 años.

Puesto: mediocampista.

Debut en Primera división de AFA: 15/02/2004 en Boca Jrs. 0 – Gimnasia LP 0.

Trayectoria: Inferiores de Newell’s Old Boys, Boca Juniors (2004-2009); Jaguares de Chiapas FC (2009); Rayados de Monterrey (2010-2016 y 2017-2018), Querétaro (2016-2017); Racing Club (2018-2019) y Defensa y Justicia (2019-2020), Venados FC (2020-23).

Debut en la Selección Mayor Argentina: 18 /04/2007 dirigido por Alfio Basile. Formó parte de la llamada selección local con un 0-0 ante Chile en el Malvinas Argentinas.

Hombre récord

Además de ser el futbolista mendocino con más campeonatos en su haber, Neri Cardozo es el único jugador nacido en la tierra del sol y del buen vino que fue campeón mundial con la Selección Argentina, al lado de Lionel Messi. Además, integra el selecto grupo de los 15 futbolistas argentinos más ganadores: 1-Messi, 41 títulos, 2° Di María, 32, Tevez 29; 3° González 29; Mascherano, Cambiasso y Alfredo Di Stéfano 25; Samuel 23 y Guillermo Barros Scheletto 23; Nicolás Otamendi, Sergio Agüero, 21; Eduardo Salvio, 20, Leonardo Ponzio, Sebastián Battaglia y Neri Cardozo, 19 títulos.

Todos sus títulos

Boca Juniors (9): Apertura 2005 y 2008, Clausura 2006, Sudamericana 2004 y 2005, Libertadores 2007, Recopa Sudamericana 2005, 2006 y 2008.

Monterrey de México (6): Interliga 2010, Apertura 2010, Concacaf Liga de Campeones 2011, 2012 y 2013, Copa MX 2017.

Querétaro de México (1): Copa MX 2016.

Racing Club (1): Superliga 2018/19.

Selección Argentina (2): Sudamericano Sub-17 Bolivia 2003 y Copa Mundial Sub-20 Holanda 2005.