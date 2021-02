NBA: se conocieron los primeros recuentos de la votación al All Star y por ahora, no aparece Campazzo

Este jueves se conocieron los primeros recuentos de la votación de jugadores para el All Star de la NBA. La principal noticia para argentina es que no está Facundo Campazzo, que arribó a Denver Nuggets para esta temporada, pese a los miles de pedidos a los que incluso se sumó Lucas Ocampos.

Kevin Durant, de Brooklyn Nets, y LeBron James, de Los Angeles Lakers, encabezaron la lista de los más elegidos. El alero de los Nets dio la gran sorpresa ya que fue el más votado superando los 2,3 millones de votos.

Los siguientes jugadores con más votos fueron Stephen Curry (Golden State Warriors, Oeste) con 2,1 millones, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, Este) con 1,7 millones, Joel Embiid (Philadelphia 76ers, Este) con 1,5 millones. Por su parte, Nikola Jokic, compañero de Campazzo y uno de los grandes candidatos al MVP de la temporada, es el segundo jugador más votado del Oeste, solo detrás de LeBron James.

Incluso, hay algunas curiosidades que no reflejan el nivel de los basquetbolistas en la actual temporada. Por ejemplo, Klay Thompson, décimo guardia más votado en el Oeste, está lesionado y además, si se confirma finalmente que se realizará el All Star, no podrá jugarlo.

La votación inició el 28 de enero al mediodía de Estados Unidos y finalizará el martes 16 de febrero a las 23:59. Como es habitual, , el público tiene la oportunidad de elegir a los titulares para el All-Star junto a la votación de los jugadores y un grupo de periodistas especializados. El público representará el 50% de los votos, mientras que los jugadores y la prensa tendrán un 25% cada uno.

El 4 y 11 de febrero se darán a conocer los recuentos parciales de la votación de los fanáticos y el 18 se revelarán a los titulares. Como siempre los jugadores que integrarán el banco de suplentes serán seleccionados por los entrenadores de cada equipo.