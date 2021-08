NBA: Kevin Durant invirtió en el negocio del cannabis para normalizar el consumo de marihuana

Además de ser una de las máximas figuras de la NBA, Kevin Durant también es un gran impulsor por la despenalización de la marihuana, e incluso llegó a pedirle a la liga que permita su uso con fines terapéuticos. Es por eso que en el último tiempo ha dado un paso más en esta pelea y decidió invertir en el negocio.

La inversión de Kevin Durant para normalizar el consumo de la marihuana

El alero de Brooklyn Nets se asoció con una importante cadena de que se dedica a la venta de productos asociados al cannabis y afirmó que desea usar su plataforma para desestigmatizar el consumo de marihuana entre los atletas. Previamente ya había sabido invertir en este negocio y su rostro se ha utilizado en varias campañas de grupos que buscan la legalización.

“Creo que ya es hora de abordar los estigmas en torno al cannabis que todavía existen en el mundo del deporte y a nivel mundial. Esta asociación nos ayudará a seguir normalizando esas conversaciones, así como a crear contenido, eventos, esto es sólo el comienzo para nosotros”, declaró Durant.

Weedmaps, la empresa con la que se asoció, no vende marihuana directamente, pero es una plataforma de comercio electrónico que guía a los usuarios a los dispensarios. Por su parte, Durant se negó a hablar directamente sobre el uso personal de marihuana.

La postura de Kevin Durant a favor del consumo de marihuana

No obstante, hace unos meses, su amigo, el actor Matthew Sullivan hizo una sorpresiva revelación. “Él fuma mucha más marihuana de lo que piensan. He estado en su casa a la una de la mañana, ¡y todo el lugar apesta!”, contó acerca de la vivienda del basquetbolista.

Además, el alero de los Nets había marcado una fuerte postura con respecto al cannabis en su última participación en All The Smoke, el podcast conducido por dos ex jugadores de la NBA, Matt Barnes y Stephen Jackson: “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate”.