NBA: ¿el futuro de Facundo Campazzo estará en la NBA o regresa a Europa?

Los Denver Nuggets de Facundo Campazzo perdieron la serie de primera ronda de Playoffs de la NBA ante Golden State Warriors por 4-1, algo que decretó el fin de la temporada para la franquicia de Colorado. Para el cordobés, además, significó el final de su vínculo con el equipo, si bien formalmente esto se dará el 30 de junio. Ahora bien, ¿cuál será el futuro del base en la mejor liga de baloncesto del mundo?

Durante la serie ante Golden State y en diálogo con NBA Latam, El propio jugador reveló detalles de lo que podría ser su futuro, sin descartar incluso un retorno a Europa, lugar desde donde pegó el salto hacia la NBA: “No sé qué va a pasar mañana. Para los próximos años quiero mantenerme en esta liga lo más que pueda. Lo que el físico y el talento me dé. Después se verá. Si el Real madrid siempre fue como mi casa, tranquilamente puede que vuelva, si es que me quieren. Ahora estoy tranquilo, pero acá a dos meses quizás me pongo nervioso”.

Lo cierto es que su continuidad en Denver parece compleja ya que prácticamente no formó parte de la base de jugadores con las que el coach, Michael Malone, encaró gran parte de la temporada y los Playoffs. Para colmo, la irrupción de Bones Hyland hizo que pierda minutos incluso como suplente, por lo que todo parece indicar que Campazzo deberá buscar un nuevo hogar en la NBA.

Si bien es cierto que nada descarta que Denver le ofrezca un nuevo contrato, también es una realidad que los Nuggets intentaron traspasarlo durante la temporada, pero no encontraron una oferta que los deje satisfechos. De todas maneras, el futuro de Campazzo podría estar vinculado a alguno de esos equipos que lo tuvieron como opción durante la fecha límite de traspasos.

Uno de esos equipos fue Los Ángeles Lakers, con LeBron James y Anthony Davis como máximas estrellas. Sin embargo, tras la salida de Frank Vogel como entrenador y la mala temporada que dejó al equipo sin Playoffs, parece dificil que la franquicia angelina haga una apuesta por el argentino.

En el horizonte también aparecen equipos como Cleveland Cavaliers -otro con el que se vinculó a Campazzo en la ventana de traspasos- y hasta Atlanta Hawks, sugerido por el sitio especializado Bleacher Report para ser suplente de Trae Young: “Campazzo tiene un historial de cruzar la línea entre el juego y el juego antideportivo y es exactamente el tipo de presencia física irritante que los Hawks podrían usar para complementar la marca menos conflictiva de Young”.