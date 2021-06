NBA: el “Chapu” Nocioni se lamentó de las polémicas declaraciones de Scottie Pippen

En los últimas días Scottie Pippen ha protagonizado varias polémicas en el mundo de la NBA. Primera criticó duramente a Kevin Durant y luego acusó de racista a Phil Jackson, su entrenador en el histórico equipo de Chicago Bulls que brilló con Michael Jordan. A raíz de eso, Andrés Nocioni realizó un posteo con una cruda reflexión sobre su idolatría por la estrella.

El exjugador de la Selección Argentina y la NBA utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la dura declaración de que la exestrella hizo contra el mítico entrenador. “Viendo las declaraciones de Scottie Pippen en las que acusa de racista a Phil Jackson percibo como que está algo resentido y deseoso de captar la atención”, comenzó Nocioni.

Además, el Chapu contó su admiración por Pippen. “Durante muchos años yo tuve en un altar a Pippen: era mi referente, un jugador excepcional. Hasta obligué a mi hijo a que se sacara una foto con él jajaja. Pero noto en este último tiempo que anda queriendo polemizar sobre el pasado, algo que resulta totalmente innecesario. Lo que pasó años atrás tiene que quedar ahí. Uno, como ex jugador, debe darse cuenta de que el lugar de privilegio que ocupaba, se va perdiendo. La popularidad se apaga. Resulta inevitable. Y es triste ver como algunos no pueden asimilarlo y empiezan a revolver cosas que ya no tienen relevancia”, agregó.

Luego, Nocioni finalizó su escrito lamentandose. “Hay que mirar para adelante, tratar de reinventarse sin volverse un resentido. Tal vez las críticas que le cayeron después de The Last Dance lo afectaron. Tal vez quedó dolido desde ese momento y empezó a declarar buscando la polémica. O tal vez solo sea una movida de promoción de su libro. Pero hay frases que no se lleva el viento. Y que terminan empañando la imagen final. Yo adoré al 33 de los Bulls. Y no tanto a este señor ansioso por salir en los titulares”, concluyó.

Pippen acusó de racista a Phil Jackson

Pippen aseguró que el “racismo” del histórico entrenador, quien fue el mentor de uno de los mejores equipos de la historia y obtuvo 6 campeonatos con los Bulls y luego 5 con los Lakers, se vio en la segunda ronda de los Playoffs de 1994 ante New York Nkicks cuando eligió a Toni Kukoc para definir el tercer partido en una jugada preparada.

El alero de 55 años, quien está próximo a publicar un libro sobre su historia, en declaraciones a Tyler R. Tynes de GQ, aseguró que fue una decisión con “un motivo racial”. No obstante, el periodista repreguntó: “Al decir que es una decisión racista, estás llamando racista a Phil Jackson…”. A lo que Pippen respondió: “No tengo ningún problema con eso”. “¿Crees que Phil lo era?”, insistió Tynes y el exjugador fue contundente: “Oh, sí”.

Pippen también se cruzó con Durant

En una entrevista con Tyler Ricky Tynes de GQ, Pippen dijo que Durant no sabía cómo jugar “básquet en equipo” y lo criticó por no jugar como LeBron James. Y a pesar de destacar que KD es mejor anotador que James, sostuvo que aún no lo había pasado porque tampoco sabía cómo usar al equipo que lo rodeaba.

Ante eso, Durant respondió en Twitter y llamó a Pippen por renunciar a su propio equipo en medio de un juego: sacó a relucir esa vez que Pippen se negó a jugar en una posesión final para los Bulls en un Juego 7 porque Phil Jackson diseñó una jugada para Tony Kukoc en lugar de él.