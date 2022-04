NBA: Denver Nuggets cayó ante Golden State Warriors y quedó cerca de la eliminación

Golden State Warriors ganó este jueves en la cancha de Denver Nuggets (113-118) y, tras un partido muy disputado hasta el final, dejaron casi sentenciada esta eliminatoria de la primera ronda de los Playoffs del Oeste de la NBA que dominan por 3-0. En el derrotado, Facundo Campazzo entró casi cuatro minutos y no sumó para las estadísticas.

“Voy a jugar con Facundo Campazzo esta noche”, había dicho Michael Malone, coach de Denver, en la previa. Pero no cumplió. El base cordobés entró cuatro veces al partido, tres de esas fueron para defender una posesión. En la otra, tuvo una buena defensa, pero el equipo no lo ayudó. Así, terminó disputando 3.59 minutos y no dejó huella en la estadística.

No fue una victoria plácida para los Warriors ya que los Nuggets se pusieron por delante 111-109 a falta de 3.20 tras una valiente penetración de Nikola Jokic. Sin embargo, las mejores armas de los Warriors aparecieron en el momento preciso para un parcial de 2-9 en la recta final que dejó tocados y casi hundidos a los Nuggets.

🏆 #NBA75

➡️ Resultado 21/4

🏀 #NBAPlayoffs | 1°ra Ronda Oeste | J3



⚒️ Nuggets (0) 113-118 (3) Warriors 🌉



Los Warriors volvieron a vencer a los Nuggets y quedaron a uno de barrer la serie.



Curry (27), Poole (27) y Thompson (26) los goleadores. Apenas 4 min para Campazzo. pic.twitter.com/gMkCz3DOdl — Amamos el Básquet (@Amamoselbasquet) April 22, 2022

Saliendo por tercer encuentro seguido desde el banco, Stephen Curry acabó el partido con 27 puntos y 6 asistencias en 31 minutos. Los mismos puntos logró un Jordan Poole sensacional (27 puntos con 9 de 13 en tiros) mientras que Klay Thompson (26 puntos con 6 triples) completó la espléndida noche de un perímetro de los Warriors que asusta mucho en el Oeste. De nada valió para los Nuggets el partidazo de Nikola Jokic, que firmó un gigantesco doble-doble de 37 puntos (14 de 22 en tiros), 18 rebotes y 5 asistencias.

Entró Campazzo con 8,3 segundos para el final del tercer cuarto con el objetivo de negarle el balón a Stephen Curry. Directamente no lo buscaron y Jordan Poole leyó bien la estrategia para ganarse los dos libres. — Nacho (@nachomiranda14) April 22, 2022

El domingo se jugará también en Denver un cuarto partido que los Nuggets están obligados a ganar para no irse ya de vacaciones. Ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 3-0 en contra en los playoffs.